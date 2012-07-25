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Arrêté
Résultat maximal, effort minimal
Cette centrale vapeur puissante et étonnamment pratique génère un débit vapeur continu élevé associé à une haute pression. Vous pouvez remplir le grand réservoir d'eau amovible à tout moment et n'importe où, ce qui rend le repassage facile et rapide.
1,6 l
ENROULEUR AUTOMATIQUE
Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.
Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.
La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.
Récompenses
4.0
sur 6
7
Avis
83%
recommandent ce produit
colclough11
25/07/2012
United Kingdom
Philips GC8460 steam generator iron
Once you have used this iron there is no going back. It's like watching colour tv after a lifetime of black and white. With a family of 4 I had a lot of ironing to do but this has virtually halved with this iron. I now have it about 2 years and it is working perfectly. I will definitely buy another when this one decides to retire.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8400 series GC8460 Pressurised steam generator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8400 series GC8460 Pressurised steam generator
Swissy
24/10/2011
Nederland
Doet alles wat is beloofd. Veel beter dan vorige stoomstrijkijzer.
Ik heb dit systeem gezien op IFA. Presteerde beter dan systemen die 4-5 keer zoveel kosten. Goede demo gezien en zie in praktijk dezelfde performance. Klasse!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk
Strijkmiep
09/10/2011
Nederland
Fijn apparaat om mee te werken met prima strijkresultaat
Als je veel strijkwerk hebt is dat een fijn apparaat om mee te werken. De bout ligt lekker in de hand, je kunt bij alle hoekjes komen, en je kunt er vlijm scherpe vouwen mee strijken zonder al te veel moeite. Het opruimen van dit apparaat is ook een voortuitgang zoals het rollen van de snoer en de waterslang. Het uitneembare waterreservoir is ook een pre. Nu hoef je niet meer met het hele apparaat onder de kraan en je kunt tussentijds, zonder het apparaat uit te zetten, bijvullen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk