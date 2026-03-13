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Arrêté
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GC8420/02
Arrêté
User Manual Philips 8400 series Pressurised steam generator
Cette centrale vapeur puissante et étonnamment pratique génère un débit vapeur continu élevé associé à une haute pression. Vous pouvez remplir le grand réservoir d'eau amovible à tout moment et n'importe où, ce qui rend le repassage facile et rapide.
De l'eau fuit de la semelle de mon fer vapeur Philips
Le voyant d'eau de ma centrale vapeur Philips clignote
Le fer de ma centrale vapeur Philips s'arrête tout seul
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Mon fer ou mon défroisseur Philips coupe le courant
Le voyant Calc-Clean de ma centrale vapeur Philips continue de clignoter