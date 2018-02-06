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  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator

Arrêté

Série 8400Centrale vapeur haute pression

GC8420/02

4.4

| (17) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Résultat maximal, effort minimal

Cette centrale vapeur puissante et étonnamment pratique génère un débit vapeur continu élevé associé à une haute pression. Vous pouvez remplir le grand réservoir d'eau amovible à tout moment et n'importe où, ce qui rend le repassage facile et rapide.

Voir tous les avantages

Pas de compromis.

Résultat maximal, effort minimal

  • 1,6 l

Jusqu'à 5 bars de pression

Jusqu'à 5 bars de pression

Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

Effet pressing jusqu'à 160 g

Effet pressing jusqu'à 160 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

Débit vapeur continu jusqu'à 110 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 110 g/min

Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.

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4.4

sur 6

17

Avis

100%

recommandent ce produit

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2
1

06/02/2018

Italia

Italia

il miglior ferro da stiro che abbia mai usato

Ho questo ferro da stiro da anni e non mi ha mai deluso. Trovo che sia il migliore che io abbia mai usato. Ottimo prodotto.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8400 series GC8420 Caldaia pressurizzata

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8400 series GC8420 Caldaia pressurizzata

30/06/2013

Nederland

Nederland

mooi en makkelijk te gebruiken apparaat

gekocht voor mijn vrouw ter vervanging van een gewoon strijk ijzer, werkt simpel en heeft volgens mij vrouw een goed strijk resultaat. het enige is dat je zo nu en dan het apparaat moet ontkalken, daar moet je wel rekening mee houden anders is je schone was bruin. daarom gebruiken we nu gedestileerd water, nog wel steeds schoonmaken maar veel minder gewoon een goed produkt om makkelijk en snel te strijken

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8400 series GC8420 Stoomgenerator met stoom onder druk

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8400 series GC8420 Stoomgenerator met stoom onder druk

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic performance.

I used to hate ironing but now it's so easy. The pressurised steam makes the ironing no effort at all, even cotton that is "too dry". I thought long and hard before buying a steam generator and am delighted with my choice. I just wish I'd taken the plunge sooner. Can't recommend it highly enough.

Cet avis concerne le produit 8400 series GC8420 Pressurised steam generator

Cet avis concerne le produit 8400 series GC8420 Pressurised steam generator

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