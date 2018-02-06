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Arrêté
Résultat maximal, effort minimal
Cette centrale vapeur puissante et étonnamment pratique génère un débit vapeur continu élevé associé à une haute pression. Vous pouvez remplir le grand réservoir d'eau amovible à tout moment et n'importe où, ce qui rend le repassage facile et rapide.
1,6 l
Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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Récompenses
4.4
sur 6
17
Avis
100%
recommandent ce produit
Cloclo
06/02/2018
Italia
il miglior ferro da stiro che abbia mai usato
Ho questo ferro da stiro da anni e non mi ha mai deluso. Trovo che sia il migliore che io abbia mai usato. Ottimo prodotto.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8400 series GC8420 Caldaia pressurizzata
Oui, je recommande ce produit
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Yrrab1977
30/06/2013
Nederland
mooi en makkelijk te gebruiken apparaat
gekocht voor mijn vrouw ter vervanging van een gewoon strijk ijzer, werkt simpel en heeft volgens mij vrouw een goed strijk resultaat. het enige is dat je zo nu en dan het apparaat moet ontkalken, daar moet je wel rekening mee houden anders is je schone was bruin. daarom gebruiken we nu gedestileerd water, nog wel steeds schoonmaken maar veel minder gewoon een goed produkt om makkelijk en snel te strijken
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8400 series GC8420 Stoomgenerator met stoom onder druk
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pkitten
25/07/2012
United Kingdom
Fantastic performance.
I used to hate ironing but now it's so easy. The pressurised steam makes the ironing no effort at all, even cotton that is "too dry". I thought long and hard before buying a steam generator and am delighted with my choice. I just wish I'd taken the plunge sooner. Can't recommend it highly enough.
Cet avis concerne le produit 8400 series GC8420 Pressurised steam generator
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