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Arrêté
Assistance
GC7035/20
Arrêté
Ma centrale vapeur Philips ne produit plus de vapeur
De l'eau fuit de la semelle de mon fer vapeur Philips
Ma table à repasser est humide et je remarque de l'eau sur le sol.
Le voyant d'eau de ma centrale vapeur Philips clignote
Le fer de ma centrale vapeur Philips s'arrête tout seul
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
L'effet pressing de la centrale vapeur Philips ne fonctionne pas.
Mon fer de centrale vapeur Philips ne défroisse pas correctement en mode de défroissage vertical.
La centrale vapeur Philips ne chauffe plus.
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Mon fer ou mon défroisseur Philips coupe le courant
Mon fer vapeur Philips dégage de la fumée en chauffant
Le voyant « Fer prêt » de mon fer vapeur Philips clignote.
Le voyant Calc-Clean de ma centrale vapeur Philips continue de clignoter