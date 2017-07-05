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Arrêté
GC7035/20
Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
La centrale vapeur Philips vous permet de repasser plus rapidement et plus facilement. Aucun réglage de la température n'est nécessaire, grâce à la technologie révolutionnaire OptimalTEMP.
Pression de la pompe maxi. 5 bar
Effet pressing jusqu'à 210 g
Réservoir d'eau de 1,7 l
Design compact
Grâce à cette technologie révolutionnaire, le repassage est extrêmement rapide. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.
Avec la technologie innovante OptimalTEMP, aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la tranquillité d'esprit apportée lors du repassage, cela signifie également qu'il est possible de laisser la semelle chaude du fer sur votre table à repasser recouverte d'une housse en coton sans l'endommager. Ainsi, vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à lever le fer de sa base aussi souvent.
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Récompenses
2.9
sur 6
51
Avis
pitbulix24
05/07/2017
France
Tout simplement magique
Cette centrale est d'un rapport qualité prix formidable. La température se réglant en fonction du tissu n’enlève rein à la qualité de repassage de mon ancienne centrale "une Philips GC 8220 age de 10 ans" au contraire c'est mieux. En résumé, suffisamment puissante pour un repassage de qualité silencieuse et moderne pour un prix raisonnable. Bravo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Viva GC7035/20 Centrale vapeur
Oui, je recommande ce produit
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symphonie49
21/10/2016
France
Acheteur vérifié
Simple et efficace
Repassage facile .Aucun réglage donc plus besoin de trier .
Oui, je recommande ce produit
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Jampes
29/09/2016
France
Simplicité et efficacité
Cette centrale vapeur est vraiment simple d'utilisation. Elle chauffe rapidement et est donc rapidement opérationnelle. En utilisation depuis 8 mois, elle se montre efficace, même si la puissance de vapeur n'est pas la plus importante du marché. Les petits bémol ? Il faut appuyer en permanence sur la gâchette vapeur pour repasser. Le voyant bleu, très design, est un peu aveuglant. Une lumière plus légère serait judicieuse.
Oui, je recommande ce produit
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Par rapport au fer vapeur Philips EasySpeed