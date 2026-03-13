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DOC - EU Declaration of Conformity - English (US)
GC488_EU7_[23481]_user manual
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Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Ai-je besoin d'ajuster les réglages de mon défroisseur sur pied Philips pour chaque type de vêtement ?
De l'eau fuit de la base de mon défroisseur sur pied Philips.
Comment détartrer mon défroisseur ou ma solution tout-en-un Philips ?
Mon défroisseur Philips est-il sans risque avec tous les vêtements ?
Mon défroisseur sur pied Philips laisse des traces humides sur les vêtements.
Mon défroisseur sur pied Philips émet un bruit de craquement.
Le flexible de la solution de repassage tout-en-un et du défroisseur sur pied Philips chauffe pendant l'utilisation.
Des gouttes d'eau s'écoulent de la tête de mon défroisseur Philips
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