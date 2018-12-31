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GC488/60
1 800 W, 35 g/min
Plaque vapeur 40 % plus large*
Orifice de remplissage 80 % plus large*
5 réglages de vapeur
Le défroisseur EasyTouch est 20 % plus puissant* par rapport aux modèles précédents, avec un débit de vapeur puissant et continu de 35 g/min issu des buses, permettant de défroisser vos vêtements en un rien de temps.
Définissez le niveau de vapeur de votre choix, pour un résultat optimal sur différents types de vêtements.
Design compact pour un rangement facile.
Récompenses
Notation globale
Tests réalisés par un institut tiers pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur (Norme technique de désinfection 2002-2.1.5).
Par rapport à GC509