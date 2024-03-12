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Arrêté
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GC028/78
Arrêté
User Manual Philips Fabric Shaver
Ce rasoir anti-bouloche élimine entièrement les bouloches grâce à sa puissance de coupe exceptionnelle et à sa taille de tête plus grande. Il est rechargeable avec ou sans câble et dispose d'un système de sécurité intelligent permettant de redonner à vos vêtements un aspect neuf rapidement et en toute sécurité.