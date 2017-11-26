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Arrêté
GC028/78
Élimine les bouloches
Rechargeable
Capuchon de protection spécial
La puissance de coupe remarquable permet d'obtenir un rasage de haute qualité, rapide et efficace.
Les lames plus longues, associées à la tête de rasage plus grande, permettent de couvrir une zone plus étendue en un passage.
Grille avec 3 tailles d'orifices pour raser plus de bouloches à la fois.
Récompenses
2.8
sur 6
5
Avis
obaoben
26/11/2017
België
Perfofmant
Ce rasoir m'a permis de remettre des pulls qui n'étaient plus du tout agréables à porter d'un point de vue esthétiquement. Il faut passer plusieurs fois afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Je pense que c'est un appareil essentiel pour l'entretien des pulls et gilets. Car les enlever à la main ou avec une lame de rasoir reste fastidieux et chronophage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC028/70 Rasoir anti-bouloche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC028/70 Rasoir anti-bouloche
Roos157
02/04/2018
Nederland
goed, wel een beetje duur
Ik heb al meerdere keren een pluizen tondeuse aangeschaft van verschillende merken in de afgelopen jaren. Geen enkele was duurzaam. Ik hoop en verwacht dat ik van deze tondeuse meer plezier heb. Tot nu toe bevalt deze pluizentondeuse prima!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC028/78 Ontpiller
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC028/78 Ontpiller
speerwerper
24/04/2020
Nederland
Acheteur vérifié
snel kapot
In eerste instantie werkte het apparaat fantastisch! Maar bij het tweede gebruik ging het al kapot, helaas helaas. En een gat in mijn trui.
Cet avis concerne le produit GC028/70 Ontpiller
Cet avis concerne le produit GC028/70 Ontpiller
Par rapport au rasoir anti-bouloche Philips Fabric Shaver GC027