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Arrêté

Rasoir anti-bouloche

GC028/78

2.8
| (5) Avis

1 récompense

Excellentes performances. Sécurité absolue.
Ce rasoir anti-bouloche élimine entièrement les bouloches grâce à sa puissance de coupe exceptionnelle et à sa taille de tête plus grande. Il est rechargeable avec ou sans câble et dispose d'un système de sécurité intelligent permettant de redonner à vos vêtements un aspect neuf rapidement et en toute sécurité.
Voir tous les avantages

Excellentes performances. Sécurité absolue.

  • Élimine les bouloches

  • Rechargeable

  • Capuchon de protection spécial

70 % de puissance de coupe supplémentaire* avec 6 lames

70 % de puissance de coupe supplémentaire* avec 6 lames

La puissance de coupe remarquable permet d'obtenir un rasage de haute qualité, rapide et efficace.

Lames 30 % plus longues*

Les lames plus longues, associées à la tête de rasage plus grande, permettent de couvrir une zone plus étendue en un passage.

3 tailles d'orifices dans la grille pour éliminer les bouloches, quelle que soit leur taille

3 tailles d'orifices dans la grille pour éliminer les bouloches, quelle que soit leur taille

Grille avec 3 tailles d'orifices pour raser plus de bouloches à la fois.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 6

5

Avis

2

26/11/2017

België

België

Perfofmant

Ce rasoir m'a permis de remettre des pulls qui n'étaient plus du tout agréables à porter d'un point de vue esthétiquement. Il faut passer plusieurs fois afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Je pense que c'est un appareil essentiel pour l'entretien des pulls et gilets. Car les enlever à la main ou avec une lame de rasoir reste fastidieux et chronophage.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC028/70 Rasoir anti-bouloche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC028/70 Rasoir anti-bouloche

02/04/2018

Nederland

Nederland

goed, wel een beetje duur

Ik heb al meerdere keren een pluizen tondeuse aangeschaft van verschillende merken in de afgelopen jaren. Geen enkele was duurzaam. Ik hoop en verwacht dat ik van deze tondeuse meer plezier heb. Tot nu toe bevalt deze pluizentondeuse prima!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC028/78 Ontpiller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC028/78 Ontpiller

24/04/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

snel kapot

In eerste instantie werkte het apparaat fantastisch! Maar bij het tweede gebruik ging het al kapot, helaas helaas. En een gat in mijn trui.

Cet avis concerne le produit GC028/70 Ontpiller

Cet avis concerne le produit GC028/70 Ontpiller

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  1. Par rapport au rasoir anti-bouloche Philips Fabric Shaver GC027