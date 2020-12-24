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  • Standard Product Photo Philips Rechargeable Stick Accessory FC8079/01
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Arrêté

Accessoire balai rechargeable

FC8079/01

5

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Mini-brosse Turbo

La mini-brosse Turbo est idéale pour éliminer les poils d'animaux des tissus d'ameublement, des sièges et de la moquette ou des tapis. Elle est compacte, puissante et efficace, grâce à sa brosse rotative motorisée. Compatible avec les modèles SpeedPro (Aqua) et série 5000 (Aqua).

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Nettoyage rapide des tissus d'ameublement

Mini-brosse Turbo

  • 1 mini-brosse Turbo

Nettoyez rapidement les surfaces textiles grâce à la brosse rotative motorisée

Nettoyez rapidement les surfaces textiles grâce à la brosse rotative motorisée

La mini-brosse Turbo est idéale pour éliminer les poils d'animaux des tissus d'ameublement, des sièges et de la moquette ou des tapis. Elle est compacte, puissante et efficace, grâce à sa brosse rotative motorisée.

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recommandent ce produit

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3
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24/12/2020

Nederland

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Acheteur vérifié

Prima Product voor de snoerloze steelstofzuiger

Voor het gebruik als een kruimeldief(je) is dit een slimme oplossing en zeker niet te duur voor zo'n product

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers

Oui, je recommande ce produit

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