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Arrêté
FC8007/01
Kit de rechange
Kit de rechange compatible avec les aspirateurs-robots SmartPro Easy. Le kit contient 2 filtres ultra-hygiéniques EPA 12 et 1 paire de brosses latérales. Leur remplacement permet de prolonger la durée de vie de votre aspirateur-robot.
2 filtres de rechange
1 pair de brosses
Le kit de rechange contient 2 filtres de rechange, pour un nettoyage optimal.
Grâce à ses brossettes latérales ultra-longues, il nettoie dans les coins et s'approche au plus près des murs, là où la poussière s'accumule.
Remplacez le filtre tous les 4 mois pour prolonger la durée de vie de l'aspirateur-robot.
Notation globale