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Où se trouve le numéro de modèle/série de mon aspirateur Philips ?
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La durée d'utilisation de la batterie est très courte. Que puis-je faire ?
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