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Arrêté
FC6126/01
4,8 V
Le manche pliable garantit un nettoyage facile, même dans les zones les plus difficiles d'accès. Vous n'avez plus besoin de vous baisser pour nettoyer sous les meubles : le balai se plie à votre place !
Pour vous faciliter la tâche, une brosse électrique rotative recueille automatiquement la poussière dans le bac à poussière indépendant du balai électrique. Cette action dynamique de rotation permet de ramasser facilement poussières, miettes, cheveux, etc. Une méthode sûre et efficace sur tous les sols durs ou moquettes de la maison.
Profitez d'une grande liberté de mouvement en vous affranchissant du cordon électrique. Les puissantes batteries rechargeables NiMH (nickel-métal hydrure) permettent jusqu'à 50 minutes de nettoyage sur sol dur. Ces batteries NiMH sont des batteries écologiques. En effet, elles ne contiennent pas d'éléments hautement toxiques et respectent ainsi mieux l'environnement. De plus, elles sont plus performantes et durent plus longtemps.
3.2
sur 6
9
Avis
Cokkie66
31/08/2011
Nederland
Wat een uitvinding
Een electrische 'swiffer' die makkelijk op moeilijke plekjes komt en er inderdaad voor zorgt dat je (bijna) niet meer hoeft te bukken tijdens dit klusje. Natuurlijk is het geen vervanging van de stofzuiger maar het maakt het makkelijk om even 'de bezem er door te halen' als er wat ongeregeldheden op de vloer liggen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FC6126/01 elektrische veger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FC6126/01 elektrische veger
senior
15/07/2012
France
efficacité surtout sur surfaces lisses
utilisation facile sauf sur moquettes mais c'est efficace sur les surfaces lisses
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Balai électrique FC6126/01
Oui, je recommande ce produit
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voltige
16/10/2011
France
Grandes qualités mais pas sur moquette
Produit agréable à utiliser , facile d'emploi et d'entretien. Mais il ne fonctionne que mal sur moquette .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Balai électrique FC6126/01
Oui, je recommande ce produit
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