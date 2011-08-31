ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Plus besoin de vous pencher
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Plus besoin de vous pencher
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Arrêté

Balai électrique

FC6126/01

3.2
| (9) Avis
Plus besoin de vous pencher
Le balai électrique Philips est idéal pour un nettoyage rapide des sols : sa brosse à rotation rapide ramasse facilement la poussière et son maniement est simple. Ce balai extrêmement silencieux possède également un manche pliable permettant d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès.
Voir tous les avantages

Atteint facilement les zones difficiles d'accès

Plus besoin de vous pencher

  • 4,8 V

Manche pliable

Manche pliable

Le manche pliable garantit un nettoyage facile, même dans les zones les plus difficiles d'accès. Vous n'avez plus besoin de vous baisser pour nettoyer sous les meubles : le balai se plie à votre place !

Brosse à rotation rapide

Brosse à rotation rapide

Pour vous faciliter la tâche, une brosse électrique rotative recueille automatiquement la poussière dans le bac à poussière indépendant du balai électrique. Cette action dynamique de rotation permet de ramasser facilement poussières, miettes, cheveux, etc. Une méthode sûre et efficace sur tous les sols durs ou moquettes de la maison.

Batterie NiMH écologique

Batterie NiMH écologique

Profitez d'une grande liberté de mouvement en vous affranchissant du cordon électrique. Les puissantes batteries rechargeables NiMH (nickel-métal hydrure) permettent jusqu'à 50 minutes de nettoyage sur sol dur. Ces batteries NiMH sont des batteries écologiques. En effet, elles ne contiennent pas d'éléments hautement toxiques et respectent ainsi mieux l'environnement. De plus, elles sont plus performantes et durent plus longtemps.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

9

Avis

2

31/08/2011

Nederland

Nederland

Wat een uitvinding

Een electrische 'swiffer' die makkelijk op moeilijke plekjes komt en er inderdaad voor zorgt dat je (bijna) niet meer hoeft te bukken tijdens dit klusje. Natuurlijk is het geen vervanging van de stofzuiger maar het maakt het makkelijk om even 'de bezem er door te halen' als er wat ongeregeldheden op de vloer liggen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FC6126/01 elektrische veger

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FC6126/01 elektrische veger

15/07/2012

France

France

efficacité surtout sur surfaces lisses

utilisation facile sauf sur moquettes mais c'est efficace sur les surfaces lisses

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Balai électrique FC6126/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Balai électrique FC6126/01

16/10/2011

France

France

Grandes qualités mais pas sur moquette

Produit agréable à utiliser , facile d'emploi et d'entretien. Mais il ne fonctionne que mal sur moquette .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Balai électrique FC6126/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Balai électrique FC6126/01

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.