Termes recherchés

FR
NL
0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    • Le moyen le plus simple de déguster des cafés en grains frais Le moyen le plus simple de déguster des cafés en grains frais Le moyen le plus simple de déguster des cafés en grains frais

      Série 2300 Machine espresso entière automatique

      EP2333/40

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Le moyen le plus simple de déguster des cafés en grains frais

      Profitez de 4 boissons en une seule touche, avec la crème, l'arôme et la température parfaits. LatteGo prépare automatiquement une mousse de lait onctueuse pour vos cafés au lait, est facile à installer et peut être nettoyée en seulement 10 secondes*.

      Voir tous les avantages

      Produits similaires

      Afficher tous les Machines espresso automatiques

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Voir toutes les pièces et accessoires
      Ce produit
      Série 2300
      - {discount-value}

      Série 2300

      Machine espresso entière automatique

      total

      recurring payment

      Le moyen le plus simple de déguster des cafés en grains frais

      LatteGo, le circuit de lait le plus rapide à nettoyer*

      • 4 boissons
      • LatteGo
      • Chrome blanc
      Préparez 4 boissons à la simple pression d'un bouton

      Préparez 4 boissons à la simple pression d'un bouton

      Profitez de 4 recettes de café populaires : de l’espresso classique au café noir classique, en passant par le cappuccino, avec la crème, l’arôme et la température adaptés. De l’eau chaude pour préparer du thé est également disponible.

      LatteGo, la carafe à lait la plus rapide à nettoyer : 2 pièces, sans tubes

      LatteGo, la carafe à lait la plus rapide à nettoyer : 2 pièces, sans tubes

      LatteGo est la carafe à lait la plus rapide à nettoyer avec seulement 2 pièces, sans tubes. Elle peut être nettoyée en 10 secondes sous le robinet et passe au lave-vaisselle. Philips ne propose pas de nettoyage automatique, car elle nécessite un nettoyage complémentaire.

      Jusqu'à 5 000 tasses** sans détartrage grâce à AquaClean

      Jusqu'à 5 000 tasses** sans détartrage grâce à AquaClean

      En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses** avant de la détartrer, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

      Des instructions simples et de l'inspiration dans l'application HomeID

      Des instructions simples et de l'inspiration dans l'application HomeID

      Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur votre machine espresso entièrement automatique et accédez à un grand nombre de recettes typiques des cafés dans l'application HomeID.

      Votre café, à votre manière

      Votre café, à votre manière

      Sélectionnez facilement vos boissons préférées grâce à l'écran tactile moderne doté d'icônes de couleur. Adaptez votre café à votre goût grâce à la fonction My Coffee Choice : choisissez l'intensité et la longueur du café, ainsi que la quantité de mousse de lait qui vous convient le mieux.

      40 % plus silencieuse grâce à SilentBrew, le même délicieux café

      40 % plus silencieuse grâce à SilentBrew, le même délicieux café

      Notre technologie brevetée SilentBrew minimise les bruits de la machine, pour une préparation de café plus agréable. Grâce à leur isolation sonore et à leur broyage silencieux, nos machines produisent 40 % de bruit en moins par rapport aux modèles précédents. Elles bénéficient de la certification Quiet Mark.

      Saveur enrichie avec notre broyeur en céramique résistant

      Saveur enrichie avec notre broyeur en céramique résistant

      Faites ressortir toute la saveur de votre café grâce à notre broyeur en céramique résistant. Le broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

      Une mousse onctueuse avec LatteGo pour différents types de lait

      Une mousse onctueuse avec LatteGo pour différents types de lait

      D'une simple pression sur un bouton, LatteGo prépare automatiquement une mousse de lait onctueuse pour vos cafés au lait, grâce à sa puissante technologie de production de mousse cyclonique, y compris avec vos laits végétaux préférés.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Source de café
        Café en grain
        Implication des utilisateurs
        Simple pression sur un bouton
        Type de produit
        Machine espresso entière automatique
        Boissons
        Espresso, café, cappuccino, eau chaude
        Boissons préprogrammées
        3
        Nombre de portions
        2
        Pression
        15 bars
        Broyeur intégré
        Oui
        Réglages du broyeur
        12
        Capacité du bac à grains
        275 g
        Moussage du lait
        Oui
        Solution lait
        LatteGo
        Carafe à lait
        0,26 l
        Capacité du réservoir d'eau
        1,8 l
        Profils
        Non
        Matériau principal
        Plastique
        Matériau secondaire
        Métal
        Technologie
        LatteGo
        Interface
        Écran tactile intuitif
        Garantie
        2 ans
        Connectivité
        Non
        Pièces compatibles lave-vaisselle
        Oui

      • Caractéristiques techniques

        Classe énergétique
        Classe A
        Puissance
        1 500 W
        Tension
        230 V
        Fréquence
        50 Hz
        Nombre dans le lot
        1

      • Fonction de sécurité

        Arrêt automatique
        Oui
        Certification de sécurité
        Oui

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        433 mm
        Largeur du produit
        246 mm
        Hauteur du produit
        371 mm
        Poids du produit
        8 kg
        Longueur de l'emballage
        491,5 mm
        Largeur de l'emballage
        287,5 mm
        Hauteur de l'emballage
        487 mm
        Poids de l'emballage
        10-12,5 kg

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        Filtre AquaClean
        Accessoires inclus 4
        LatteGo
        Accessoires associés 1
        • Pastilles dégraissantes
        • Cuillère de mesure
        • Bandelette de mesure de la dureté de l'eau
        Accessoires associés 2
        Détartrant pour machine espresso
        Accessoires associés 3
        Brosse de nettoyage
        Accessoires associés 4
        Lubrifiant pour groupe café Philips

      • Solidité

        Manuel d'utilisation
        > 75 % de papier recyclé
        Emballage
        > 95 % de matériaux recyclés

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Roumanie

      • Faible consommation

        Consommation en mode veille
        0,2 W
        Consommation en mode arrêt
        S. O.
        Consommation en mode veille réseau
        S. O.
        Délai de passage automatique en mode veille
        30 min
        Norme de mesure
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      Clippin

      Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

      Accéder à Pièces détachées et accessoires

      Pièces de rechange et accessoires

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • Sur la base de tests consommateurs réalisés en Allemagne, comparant les machines espresso entièrement automatiques une pression (café + lait) leaders du marché mondial (2023).
      • *Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de nettoyage.

      Profitez d'offres exclusives, rien que pour vous.


      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      De 10 € de réduction sur votre premier achat.*

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      *Cliquez ici pour lire les conditions générales du code promotionnel.
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.