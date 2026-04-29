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EP2333/40
Le moyen le plus simple de déguster des cafés en grains frais
Profitez de 4 boissons en une seule touche, avec la crème, l'arôme et la température parfaits. LatteGo prépare automatiquement une mousse de lait onctueuse pour vos cafés au lait, est facile à installer et peut être nettoyée en seulement 10 secondes*.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Machine espresso entière automatique
total
recurring payment
Profitez de 4 recettes de café populaires : de l’espresso classique au café noir classique, en passant par le cappuccino, avec la crème, l’arôme et la température adaptés. De l’eau chaude pour préparer du thé est également disponible.
LatteGo est la carafe à lait la plus rapide à nettoyer avec seulement 2 pièces, sans tubes. Elle peut être nettoyée en 10 secondes sous le robinet et passe au lave-vaisselle. Philips ne propose pas de nettoyage automatique, car elle nécessite un nettoyage complémentaire.
En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses** avant de la détartrer, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.
Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur votre machine espresso entièrement automatique et accédez à un grand nombre de recettes typiques des cafés dans l'application HomeID.
Sélectionnez facilement vos boissons préférées grâce à l'écran tactile moderne doté d'icônes de couleur. Adaptez votre café à votre goût grâce à la fonction My Coffee Choice : choisissez l'intensité et la longueur du café, ainsi que la quantité de mousse de lait qui vous convient le mieux.
Notre technologie brevetée SilentBrew minimise les bruits de la machine, pour une préparation de café plus agréable. Grâce à leur isolation sonore et à leur broyage silencieux, nos machines produisent 40 % de bruit en moins par rapport aux modèles précédents. Elles bénéficient de la certification Quiet Mark.
Faites ressortir toute la saveur de votre café grâce à notre broyeur en céramique résistant. Le broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.
D'une simple pression sur un bouton, LatteGo prépare automatiquement une mousse de lait onctueuse pour vos cafés au lait, grâce à sa puissante technologie de production de mousse cyclonique, y compris avec vos laits végétaux préférés.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Compatibilité
Solidité
Pays d'origine
Faible consommation
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