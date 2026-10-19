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Arrêté

Étui de transport

DLN1769/10

Protection « toujours prête »

Pratique lors de vos déplacements. En nylon robuste avec une doublure intérieure douce, cet étui fin se suffit à lui-même, ou peut être glissé dans un sac. En plus d'être confortable à porter, la bandoulière réglable se fixe autour d'un appuie-tête pour une utilisation en voiture !

Voir tous les avantages

polyvalente

Protection « toujours prête »

  • pour iPad et iPad 2

Extérieur moderne en nylon

Cet étui est recouvert d'un nylon élégant et résistant pour protéger votre appareil, tout en finesse.

Étui de transport à tenir à la main ou à glisser dans un sac

Transportez votre appareil dans l'étui pour qu'il soit protégé lors de vos déplacements, ou utilisez-le pour obtenir une couche de protection supplémentaire dans votre sac ou votre sac à dos.

Poche interne à soufflets et zip, pour vos papiers, vos clés ou votre argent

Pratique pour ranger une carte d'identité, de l'argent ou des clés, la poche interne à soufflets se ferme par un zip fin.

Spécificités Techniques

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