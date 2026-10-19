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Arrêté

Étui-chevalet rembourré

DLN1765/10

Étui intelligent avec rembourrage

Nec plus ultra en matière de protection et de fonctionnalités, cet étui renforcé est doté d'un rembourrage permettant d'accueillir votre iPad pour une visualisation mains libres en mode portrait ou paysage, sous de multiples angles de vue. Sa coque intérieure fine peut être détachée pour protéger votre appareil sans encombrement excessif lors de vos déplacements.

Voir tous les avantages

qui se transforme en support à double utilisation

Étui intelligent avec rembourrage

  • pour iPad 2

Passez du mode portrait au mode paysage, pour une utilisation polyvalente

La coque intérieure amovible peut être installée en mode portrait ou paysage, pour une utilisation mains libres polyvalente.

Rembourrage protégeant l'écran

Cet étui bénéficie d'un rembourrage spécialement conçu pour protéger l'écran fragile de votre appareil.

Modelé pour permettre différents angles de vue

De discrets reliefs sont modelés dans le rembourrage intérieur de l'étui, vous permettant d'obtenir différents angles de vue.

Spécificités Techniques

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