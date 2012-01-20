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Arrêté

Housse

DLN1761/10

4

| (1) Avis

Meilleure protection de votre iPad

Utilisez la pochette trois couches comme étui de transport pour votre iPad ou glissez-la dans votre sac. Ces 3 couches, une extérieure durable, une intermédiaire en mousse à bulles d'air et une intérieure non pelucheuse, garantissent une protection optimale de votre iPad.

Voir tous les avantages

avec conception compacte trois couches

Meilleure protection de votre iPad

  • pour iPad 2

Design simple et élégant

Cet étui apporte avec style une protection supplémentaire à votre appareil.

Design fin pour se glisser dans votre sac

Cet étui protège votre appareil sans encombrement excessif, pour qu'il se glisse facilement dans votre sac lors de vos déplacements.

Design pratique et élégant

Un design pratique et élégant, qui s'adapte à toutes les situations.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 723.3 kB
  • 23 November 2023

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