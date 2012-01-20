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DLN1761/10
Meilleure protection de votre iPad
Utilisez la pochette trois couches comme étui de transport pour votre iPad ou glissez-la dans votre sac. Ces 3 couches, une extérieure durable, une intermédiaire en mousse à bulles d'air et une intérieure non pelucheuse, garantissent une protection optimale de votre iPad.
pour iPad 2
Cet étui apporte avec style une protection supplémentaire à votre appareil.
Cet étui protège votre appareil sans encombrement excessif, pour qu'il se glisse facilement dans votre sac lors de vos déplacements.
Un design pratique et élégant, qui s'adapte à toutes les situations.