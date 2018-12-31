Étui intelligent avec rembourrage

Nec plus ultra en matière de protection et de fonctionnalités, cet étui renforcé est doté d'un rembourrage permettant d'accueillir votre iPad pour une visualisation mains libres en mode portrait ou paysage, sous de multiples angles de vue. Sa coque intérieure fine peut être détachée pour protéger votre appareil sans encombrement excessif lors de vos déplacements.