Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
DLK5527C/00
La prise USB-C 3.1 permet d'obtenir un mini-concentrateur 4 ports
La prise polyvalente USB-C 3.1 permet d'obtenir un concentrateur 4 ports : 3 prises USB-A 3.0 et 1 prise de charge USB-C.
USB-C 3.1
USB 3.0
Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.
Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s
Prend en charge le transfert Super Speed à 5 Gbits/s de l'USB 3.0 ; compatible avec la précédente norme USB 2.0 pour une vitesse de transfert de 480 Mbits/s.
Notation globale