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Arrêté

Concentrateur USB-C

DLK5527C/00

La prise USB-C 3.1 permet d'obtenir un mini-concentrateur 4 ports

La prise polyvalente USB-C 3.1 permet d'obtenir un concentrateur 4 ports : 3 prises USB-A 3.0 et 1 prise de charge USB-C.

Voir tous les avantages

La prise USB-C 3.1 permet d'obtenir un mini-concentrateur 4 ports

  • USB-C 3.1

  • USB 3.0

Prend en charge le transfert de données USB 3.0

Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.

Prend en charge le transfert de données USB 2.0

Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s

Compatibilité USB 3.0 et versions antérieures

Prend en charge le transfert Super Speed à 5 Gbits/s de l'USB 3.0 ; compatible avec la précédente norme USB 2.0 pour une vitesse de transfert de 480 Mbits/s.

Spécificités Techniques

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