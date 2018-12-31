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Arrêté

Fixation voiture et bureau

DLK3532Q/00

Fixation voiture avec charge sans fil Qi

Insérez votre téléphone portable. Bras articulé rotatif et inclinable.

Voir tous les avantages

Insérez facilement votre téléphone

Fixation voiture avec charge sans fil Qi

  • 10 W

  • Charge sans fil Qi

Système de fixation au tableau de bord

Ce système de fixation se clipse sur la grille de ventilation de votre voiture, vous permettant de positionner et de fixer votre appareil de manière à faciliter son utilisation sur la route.

Charge sans fil rapide 10 W

Un chargeur Quick Charge est nécessaire pour une charge à 10 W. Il identifie la norme de charge de votre chargeur secteur ou de votre multiprise afin d'accélérer automatiquement la vitesse de charge.

Pour monter et retirer l'appareil d'une seule main, en toute simplicité

Deux bras extensibles permettant de monter et retirer l'appareil d'une seule main, en toute simplicité

Spécificités Techniques

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