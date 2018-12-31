Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
DLK3532Q/00
Fixation voiture avec charge sans fil Qi
Insérez votre téléphone portable. Bras articulé rotatif et inclinable.
10 W
Charge sans fil Qi
Ce système de fixation se clipse sur la grille de ventilation de votre voiture, vous permettant de positionner et de fixer votre appareil de manière à faciliter son utilisation sur la route.
Un chargeur Quick Charge est nécessaire pour une charge à 10 W. Il identifie la norme de charge de votre chargeur secteur ou de votre multiprise afin d'accélérer automatiquement la vitesse de charge.
Deux bras extensibles permettant de monter et retirer l'appareil d'une seule main, en toute simplicité
Notation globale