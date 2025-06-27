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Déshumidifie l'air jusqu'à 34,3 l/j
Efficace dans les pièces jusqu'à 150 m³
L'humidité relative passe de 90 % au niveau sain de 60 % en seulement 16 minutes
S'adapte intelligemment à la qualité de l'air intérieur
Éco-responsable et puissant
Développé pour rétablir rapidement un air intérieur sain. Élimine efficacement l'humidité, combat les moisissures, les champignons, la condensation et les odeurs de renfermé. Empêche la multiplication des allergènes et protège votre intérieur des dégâts dus aux moisissures.
Extrait jusqu'à 34,3 litres d'humidité de l'air par jour. Idéal pour les pièces mesurant jusqu'à 150 m³ (3). Réduit l'humidité : passage d'un taux mauvais pour la santé de 90 % à un taux confortable de 60 % en seulement 16 minutes (4). Le grand réservoir d'eau de 4 l permet un fonctionnement prolongé en réduisant la fréquence de vidage.
Éliminez les odeurs de refermé dues aux moisissures, ainsi qu'aux moquettes et meubles humides en réduisant efficacement l'humidité. Diffusez dans l'air les huiles essentielles de votre choix pour respirer des senteurs fraîches et agréables.
4.6
sur 6
99
Avis
98%
recommandent ce produit
sant0sha_5348
27/06/2025
Deutschland
Perfektes Raumklima
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der Philips 2-in-1 Luftentfeuchter und Luftreiniger 5000 Series DE5305/11 sorgt für ein optimales Raumklima! Er ist leise, leistungsstark und sehr einfach in der Bedienung. Die Luft ist klar, frisch und nicht muffig. Absolute Empfehlung
Cet avis concerne le produit Series 5000
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gingirl_3772
17/06/2025
Deutschland
Sehr zufrieden!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich persönlich bin so happy mit dem Luftentfeuchter von Philips, den ich dank Influenster testen durfte. Optisch finde ich das Gerät schön und es passt gut in den Raum. Durch die 360• Rollen an der Unterseite lässt sich der Luftentfeuchter von Philips optimal dort platzieren, wo er gerade gebraucht wird. Die Luftfeuchtigkeit auch in großen Räumen wird in kürzester Zeit spürbar gesenkt. Durch die Aera-Sense Technologie wird die Leistung des Luftentfeuchters automatisch geregelt und sorgt so für einen besonders energieeffezienten Betrieb. Die Bedienung allgemein ist sehr leicht und intuitiv und kann durch oben durch ganz einfaches Drücken gesteuert werden. Für mich ein absolutes Plus ist, das ich dem Luftentfeuchter ätherische Öle hinzufügen kann, um meinen Räumen einen tollen, frischen Duft zu verleihen. Was ich außerdem besonders toll finde, ist der Wäschemodus, durch den die Kleidung sanft und zügig trocknet. Für mich persönlich ein richtig tolles Produkt, das ich in meinem Haushalt nicht mehr missen möchte!
Cet avis concerne le produit Series 3000
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jetteh2_5820
16/06/2025
Deutschland
Tolles Gerät mit super Funktionen
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Sehr modernes Design. Angenheme Lautstärke und niedriger Energieverbrauch. Funktionen sehr einfach und verständlich. In kürzester Zeit schafft das Gerät es den Raum zu entfeuchten und ein angenehmes Klima zu schaffen. Der Entfeuchter ist allerdings recht groß. Man kann es auch als Aroma-Diffuser umwandeln und gleichzeitig einen tollen Duft im Raum zaubern.
Cet avis concerne le produit Series 3000
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(1) Test réalisé par un organisme tiers certifié, conformément à la norme GB/T 19411-2003 à 35 °C et 90 % d'humidité relative.
(2) Calcul basé sur la vitesse d'humidification divisée par la contenance d'une bouteille d'eau standard dans le pays concerné, soit 550 ml.
(3) Superficie de déshumidification calculée conformément à la norme JEM 1411:1998 (catégorie des appartements situés dans des immeubles modernes en béton), avec hauteur sous plafond de 2,5 m.
(4) Calcul : 20 m³, 60 % d'humidité relative à 27 °C ; test réalisé par un laboratoire tiers conformément à la norme GB/T 19411-2003. Résultats sujets à variation selon la ventilation naturelle, la libération/absorption de l'humidité, et les variations de température.
(5) Comparaison avec un séchage naturel des vêtements en intérieur. Test réalisé par Philips.
(6) Test réalisé avec 20 t-shirts synthétiques par Philips.
(7) Calcul : GWP (Global Warming Potential, potentiel de réchauffement global) du R134a (1,300) et du R290 (< 3).