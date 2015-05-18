Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
CEM2220BT/12
Écoutez de la musique en voiture
Profitez de plusieurs sources musicales dans votre voiture avec le Philips CEM2220BT. Restez connecté à votre musique et à vos interlocuteurs sur votre téléphone portable, grâce au récepteur Bluetooth® intégré. Également doté d'une façade amovible antivol pour plus de sécurité.
Bluetooth
USB
CD
Cette fonction vous permet de rechercher une piste ou un album beaucoup plus rapidement en parcourant les chansons et les dossiers enregistrés sur un périphérique USB ou une carte SDHC. Avec le bouton dédié dossier/chanson, réalisez votre recherche en trois étapes simples : appuyez sur le bouton dossier/chanson, tournez le sélecteur de volume, puis appuyez pour sélectionner. Ce processus simple vous permet d'effectuer rapidement et facilement des recherches dans votre collection musicale, afin de rester concentré sur la route.
La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.8
sur 6
5
Avis
80%
recommandent ce produit
cARLI
18/05/2015
España
Muy buena calidad precio.
Este producto posee unas características excelentes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
Florius
08/10/2016
France
bon produit
Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture
MauryG5
22/01/2015
Italia
Acheteur vérifié
Buon prodotto
Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto