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Arrêté

CarStudioSystème audio pour voiture

CEM2220BT/12

3.8

| (5) Avis | 80% recommandent ce produit

Écoutez de la musique en voiture

Profitez de plusieurs sources musicales dans votre voiture avec le Philips CEM2220BT. Restez connecté à votre musique et à vos interlocuteurs sur votre téléphone portable, grâce au récepteur Bluetooth® intégré. Également doté d'une façade amovible antivol pour plus de sécurité.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Écoutez de la musique en voiture

  • Bluetooth

  • USB

  • CD

Façade avant amovible pour éviter les vols

Façade avant amovible pour éviter les vols

Navigation par dossier ou chanson pour une recherche et un accès rapides

Navigation par dossier ou chanson pour une recherche et un accès rapides

Cette fonction vous permet de rechercher une piste ou un album beaucoup plus rapidement en parcourant les chansons et les dossiers enregistrés sur un périphérique USB ou une carte SDHC. Avec le bouton dédié dossier/chanson, réalisez votre recherche en trois étapes simples : appuyez sur le bouton dossier/chanson, tournez le sélecteur de volume, puis appuyez pour sélectionner. Ce processus simple vous permet d'effectuer rapidement et facilement des recherches dans votre collection musicale, afin de rester concentré sur la route.

Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique

Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique

La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

5

Avis

80%

recommandent ce produit

3
1

18/05/2015

España

España

Muy buena calidad precio.

Este producto posee unas características excelentes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche

Oui, je recommande ce produit

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08/10/2016

France

France

bon produit

Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture

Oui, je recommande ce produit

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22/01/2015

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Buon prodotto

Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto

Oui, je recommande ce produit

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