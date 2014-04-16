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Arrêté

CarStudioSystème audio pour voiture

CEM2090/12

2.5

| (2) Avis

Écoutez de la musique en voiture

Avec le Philips CEM2090, profitez de plusieurs sources musicales (CD, USB et lecteurs MP3) dans votre voiture. Il est doté d'une façade amovible antivol pour plus de sécurité, et d'une protection antichoc pour écouter votre musique sans interruption sur la route.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Écoutez de la musique en voiture

  • CD

  • USB

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Façade avant amovible pour éviter les vols

Façade avant amovible pour éviter les vols

Écran LCD à contraste élevé, pour un affichage parfait

Écran LCD à contraste élevé

Spécificités Techniques

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2.5

sur 6

2

Avis

5
3
2

16/04/2014

Deutschland

Deutschland

Gutes Autoradio

Wir verbauen es im LKW sehr oft und sind gut Zufrieden mit der Bedienung und den vielen Funktionen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2090 Auto-Audiosystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2090 Auto-Audiosystem

11/06/2016

France

France

potentiomètre du son défaillant ou bout de 12 mois

J'ai 53 ans, accrochage de la façade sur le poste difficile avec cassure du loquet d'accrochage,le bouton du volume est d'un assemblage de mauvaise facture, avec dans le temps , un volume du son très difficile à maîtriser ( potar ou électronique défaillant du son ou de la façade ?) En clair c'est un poste pour la poubelle.

Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2090 Système audio pour voiture

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