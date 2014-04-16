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Arrêté
CEM2090/12
Écoutez de la musique en voiture
Avec le Philips CEM2090, profitez de plusieurs sources musicales (CD, USB et lecteurs MP3) dans votre voiture. Il est doté d'une façade amovible antivol pour plus de sécurité, et d'une protection antichoc pour écouter votre musique sans interruption sur la route.
CD
USB
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
Écran LCD à contraste élevé
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.5
sur 6
2
Avis
bastian78
16/04/2014
Deutschland
Gutes Autoradio
Wir verbauen es im LKW sehr oft und sind gut Zufrieden mit der Bedienung und den vielen Funktionen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2090 Auto-Audiosystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2090 Auto-Audiosystem
acafec81
11/06/2016
France
potentiomètre du son défaillant ou bout de 12 mois
J'ai 53 ans, accrochage de la façade sur le poste difficile avec cassure du loquet d'accrochage,le bouton du volume est d'un assemblage de mauvaise facture, avec dans le temps , un volume du son très difficile à maîtriser ( potar ou électronique défaillant du son ou de la façade ?) En clair c'est un poste pour la poubelle.
Cet avis concerne le produit CarStudio CEM2090 Système audio pour voiture
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