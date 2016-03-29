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Arrêté

CarStudioSystème audio pour voiture

CE132/12

2.1

| (9) Avis

Vivez la musique en direct dans votre voiture

Le Philips CE132 vous permet de profiter en toute simplicité de musique provenant de plusieurs sources telles que des clés USB, des cartes SDHC et des lecteurs MP3 portables dans votre voiture. Le système est doté d'une façade amovible antivol pour plus de sécurité et d'une protection antichoc pour une lecture fluide lors de vos déplacements.

Voir tous les avantages

Obsédé par le son

Vivez la musique en direct dans votre voiture

  • USB/SDHC

Façade avant amovible pour éviter les vols

Façade avant amovible pour éviter les vols

Music Zone, pour une scène sonore personnalisable

Music Zone, pour une scène sonore personnalisable

La technologie novatrice Music Zone de Philips permet au conducteur et aux passagers de bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs peuvent déplacer facilement la scène sonore du conducteur aux passagers et vice-versa, afin d'obtenir une spatialisation du son optimale dans la voiture. Le bouton dédié offre trois réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et Toutes), afin de répondre de manière simple et dynamique à vos besoins, que vous soyez seul ou accompagné de passagers.

Amplification instantanée

Amplification instantanée

La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses et des aigus, maximise le volume et produit instantanément une qualité d'écoute remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume actuels, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses, d'aigus et le volume, sans distorsion. Résultat : les plages de son et le volume sont remarquablement amplifiées, votre musique s'intensifie.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.1

sur 6

9

Avis

5
2

29/03/2016

España

España

ningun problema a destacar

funciona correctamente, y la compre provisionalmente con la idea de comprarme en un futuro una mejor, y al final me quedo con esta.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

Oui, je recommande ce produit

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20/06/2012

España

España

buena prestaciones

Buen producto en relación precio/prestaciones y calidad de material

Oui, je recommande ce produit

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18/12/2015

España

España

compre un par de radios uno para mi esposa y otro para mi, el de mi esposa esta funcionando correctamente, pero el mio, ya falla el LCD

Compre un par de radios por el costo, el de mi esposa funciona bien, pero el mio ha presentado fallos ya tenemos con ellos 2 meses y el mio ya la caratula nose ve el LCD y es dificil saber que estacion de radio escucho ya lei los manuales y no encuentro como subirle el brillo a li radio..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

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