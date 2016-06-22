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Arrêté
BT7085/32
Une barbe impeccable et moins de nettoyage
Cette tondeuse barbe et barbe de 3 jours offre des performances exceptionnelles. Le sabot barbe de 3 jours a été conçu pour obtenir exactement le résultat voulu. Le système d'aspiration intégré aspire les poils pour réduire la corvée de nettoyage.
Pas de 1 mm
Afficheur multifonction
75 min d'autonomie pour 1 h de charge
Bouton Turbo
Sabot de guidage flexible qui suit les courbes de votre visage pour une coupe nette, facile et en douceur.
L'afficheur multifonction indique la hauteur de coupe
Le système de verrouillage pour voyage protège votre produit pour éviter toute mise en marche accidentelle lorsqu'il est dans votre sac.
3.8
sur 6
1042
Avis
Mathtt
22/06/2016
België
Rasoir bien pensé
Bonne prise en main et le vacuum très pratique. Simple d'utilisation avec des guides qui ne bougent pas, génial.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
AdrienD
19/06/2016
België
Un rasoir très agréable et complet
J’ai été agréablement surpris par la tondeuse à barbe! La sensation au rasage est très agréable, je l’utilise personnellement la plupart du temps avec le sabot à nu, et il y a une réelle impression de glissement sur la peau, sans aucun accro. Il est livré avec de nombreux accessoires, ce qui permet de modeler la barbe à souhait. Le système d’aspiration est étonnamment efficace, avec très peu de poils de tombant dans l’évier! La batterie a une très longue autonomie, sans aucune perte de puissance par rapport à une utilisation secteur. Cela permet de pouvoir le prendre assez facilement avoir soi pour des départs en vacances ou des weekends prolongés. Je recommande !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Geoffrey
17/06/2016
België
Au top !
Enfin une tondeuse qui me fait gagner un temps fou, elle n'aspire peut-être pas TOUS les poils, mais ma salle de bain est méconnaissable comparé à avant une fois rasé :) La tondeuse est très légère et très simple à prendre en main, possibilité d'être vraiment précis et les différentes coupes sont très variées ! Du pur bonheur, vraiment.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration