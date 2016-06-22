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Arrêté

Beardtrimmer series 7000Tondeuse à barbe à système d’aspiration

BT7085/32

3.8

| (1042) Avis

Une barbe impeccable et moins de nettoyage

Cette tondeuse barbe et barbe de 3 jours offre des performances exceptionnelles. Le sabot barbe de 3 jours a été conçu pour obtenir exactement le résultat voulu. Le système d'aspiration intégré aspire les poils pour réduire la corvée de nettoyage.

Voir tous les avantages

avec le nouveau système d'aspiration

Une barbe impeccable et moins de nettoyage

  • Pas de 1 mm

  • Afficheur multifonction

  • 75 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Bouton Turbo

Sabot flexible permettant un suivi précis et régulier des contours

Sabot flexible permettant un suivi précis et régulier des contours

Sabot de guidage flexible qui suit les courbes de votre visage pour une coupe nette, facile et en douceur.

Afficheur multifonction

Afficheur multifonction

L'afficheur multifonction indique la hauteur de coupe

Système de blocage transport

Le système de verrouillage pour voyage protège votre produit pour éviter toute mise en marche accidentelle lorsqu'il est dans votre sac.

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3.8

sur 6

1042

Avis

22/06/2016

België

België

Rasoir bien pensé

Bonne prise en main et le vacuum très pratique. Simple d'utilisation avec des guides qui ne bougent pas, génial.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

19/06/2016

België

België

Un rasoir très agréable et complet

J’ai été agréablement surpris par la tondeuse à barbe! La sensation au rasage est très agréable, je l’utilise personnellement la plupart du temps avec le sabot à nu, et il y a une réelle impression de glissement sur la peau, sans aucun accro. Il est livré avec de nombreux accessoires, ce qui permet de modeler la barbe à souhait. Le système d’aspiration est étonnamment efficace, avec très peu de poils de tombant dans l’évier! La batterie a une très longue autonomie, sans aucune perte de puissance par rapport à une utilisation secteur. Cela permet de pouvoir le prendre assez facilement avoir soi pour des départs en vacances ou des weekends prolongés. Je recommande !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

17/06/2016

België

België

Au top !

Enfin une tondeuse qui me fait gagner un temps fou, elle n'aspire peut-être pas TOUS les poils, mais ma salle de bain est méconnaissable comparé à avant une fois rasé :) La tondeuse est très légère et très simple à prendre en main, possibilité d'être vraiment précis et les différentes coupes sont très variées ! Du pur bonheur, vraiment.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

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