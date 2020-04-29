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Arrêté

enceinte portable sans fil

BT6900P/00

5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

De la musique ininterrompue

Profitez d'une musique ininterrompue. L'enceinte portable sans fil EverPlay fonctionne en permanence, grâce à une puissante connexion Bluetooth® et à des options de charge intuitives. Le textile exclusif du revêtement le rend beau et ultra-durable.

Voir tous les avantages

De la musique ininterrompue

  • 10 W, 10 h

  • Grande portée Bluetooth®

  • Étanche, résiste à la poussière

  • Option de charge rapide

Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

Câble USB servant de dragonne

Recharger un appareil n'a jamais été aussi simple. Lorsque le niveau de charge est faible, il vous suffit de brancher le câble USB intégré à la dragonne 2 en 1. Vous pouvez également l'utiliser pour attacher l'enceinte à un sac afin de la transporter facilement.

Puissante connexion Bluetooth® jusqu'à 30 m

Puissante connexion Bluetooth® jusqu'à 30 m

Déplacez-vous en toute liberté avec votre smartphone, sans risque de coupures. L'enceinte EverPlay offre une connexion Bluetooth® incroyablement stable et étendue, avec une portée pouvant atteindre 30 mètres et une vitesse trois fois supérieure aux normes du secteur. Elle est équipée d'un filtre antiparasite de fréquence radio et d'une antenne haute sensibilité pour réduire les interférences externes.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Acheteur vérifié

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Avantages

So. Disseny.

Contre

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Date d'utilisation 2019-03-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Date d'utilisation 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Avantages

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Contre

de moment res

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Date d'utilisation 2020-03-07

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Date d'utilisation 2020-03-07

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