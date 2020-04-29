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Arrêté

enceinte portable sans fil

BT6900B/00

5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

De la musique ininterrompue

Profitez d'une musique ininterrompue. L'enceinte portable sans fil EverPlay fonctionne en permanence, grâce à une puissante connexion Bluetooth® et à des options de charge intuitives. Le textile exclusif du revêtement le rend beau et ultra-durable.

Voir tous les avantages

De la musique ininterrompue

  • 10 W, 10 h

  • Grande portée Bluetooth®

  • Étanche, résiste à la poussière

  • Option de charge rapide

Textile DuraFit haute performance

Textile DuraFit haute performance

Le textile DuraFit recouvrant l'enceinte offre des avantages fonctionnels et esthétiques. Le revêtement en caoutchouc et le textile assorti sont anti-dérapants, lavables et résistent aux rayures, pour une plus grande protection, tandis que le motif maillé en losanges crée un style plus moderne et sophistiqué.

Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Membranes passives pour des basses plus profondes et étendues

L'enceinte EverPlay délivre un son puissant dans un format compact, grâce à une large surface de radiation de basses et à un haut-parleur puissant. Les basses sont plus profondes et étendues.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Acheteur vérifié

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Avantages

So. Disseny.

Contre

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Date d'utilisation 2019-03-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Date d'utilisation 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Avantages

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Contre

de moment res

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Date d'utilisation 2020-03-07

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Date d'utilisation 2020-03-07

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