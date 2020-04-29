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Arrêté

enceinte portable sans fil

BT6900A/00

5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

De la musique ininterrompue

Profitez d'une musique ininterrompue. L'enceinte portable sans fil EverPlay fonctionne en permanence, grâce à une puissante connexion Bluetooth® et à des options de charge intuitives. Le textile exclusif du revêtement le rend beau et ultra-durable.

Voir tous les avantages

De la musique ininterrompue

  • 10 W, 10 h

  • Grande portée Bluetooth®

  • Étanche, résiste à la poussière

  • Option de charge rapide

Charge rapide de l'enceinte 3 fois plus rapide

Charge rapide de l'enceinte 3 fois plus rapide

Il faut généralement du temps pour recharger une enceinte. L'EverPlay offre une option de charge rapide trois fois plus rapide qu'avec un adaptateur USB classique. Réduisez significativement la durée de charge en recourant à l'adaptateur Qualcomm Quick-Charge (non inclus), communément utilisé avec les nouveaux téléphones Android, pour charger l'enceinte.

Fabrication robuste : résiste aux chocs, résiste à la poussière, étanche (IP57)

Fabrication robuste : résiste aux chocs, résiste à la poussière, étanche (IP57)

L'enceinte EverPlay ultra-robuste est étanche et résiste à la poussière ainsi qu'aux chocs. La poussière ne l'empêche pas de fonctionner. Elle résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur, pendant une durée pouvant atteindre 30 minutes. Ceci signifie qu'une douche, une averse ou une chute dans une pièce d'eau ne l'endommageront pas. La résistance aux chocs est vérifiée dans une « salle de test », où l'enceinte est soumise à des mouvements de tonneaux et balanciers, avec simulation d'une durée de vie de 5 ans. L'EverPlay est fabriquée pour durer !

Indicateur d'autonomie pour visualiser facilement le niveau de charge

Indicateur d'autonomie pour visualiser facilement le niveau de charge

Enfin une enceinte Bluetooth® qui vous permet de connaître de façon simple et claire votre autonomie restante ! Avec EverPlay, il vous suffit d'appuyer le bouton marche/arrêt pour voir le niveau de charge de la batterie.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Acheteur vérifié

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Avantages

So. Disseny.

Contre

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Date d'utilisation 2019-03-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Date d'utilisation 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Avantages

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Contre

de moment res

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Date d'utilisation 2020-03-07

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Date d'utilisation 2020-03-07

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