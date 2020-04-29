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Arrêté
De la musique ininterrompue
Profitez d'une musique ininterrompue. L'enceinte portable sans fil EverPlay fonctionne en permanence, grâce à une puissante connexion Bluetooth® et à des options de charge intuitives. Le textile exclusif du revêtement le rend beau et ultra-durable.
10 W, 10 h
Grande portée Bluetooth®
Étanche, résiste à la poussière
Option de charge rapide
Il faut généralement du temps pour recharger une enceinte. L'EverPlay offre une option de charge rapide trois fois plus rapide qu'avec un adaptateur USB classique. Réduisez significativement la durée de charge en recourant à l'adaptateur Qualcomm Quick-Charge (non inclus), communément utilisé avec les nouveaux téléphones Android, pour charger l'enceinte.
L'enceinte EverPlay ultra-robuste est étanche et résiste à la poussière ainsi qu'aux chocs. La poussière ne l'empêche pas de fonctionner. Elle résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur, pendant une durée pouvant atteindre 30 minutes. Ceci signifie qu'une douche, une averse ou une chute dans une pièce d'eau ne l'endommageront pas. La résistance aux chocs est vérifiée dans une « salle de test », où l'enceinte est soumise à des mouvements de tonneaux et balanciers, avec simulation d'une durée de vie de 5 ans. L'EverPlay est fabriquée pour durer !
Enfin une enceinte Bluetooth® qui vous permet de connaître de façon simple et claire votre autonomie restante ! Avec EverPlay, il vous suffit d'appuyer le bouton marche/arrêt pour voir le niveau de charge de la batterie.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Només lo bo
29/04/2020
España
Acheteur vérifié
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Avantages
So. Disseny.
Contre
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Date d'utilisation 2019-03-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Date d'utilisation 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Avantages
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Contre
de moment res
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Date d'utilisation 2020-03-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Date d'utilisation 2020-03-07