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Lames 100 % métal
Pas de 0,2 mm
Technologie BeardSense
Compartiment de collecte des poils
Jusqu'à 100 minutes d'autonomie
Les lames métalliques auto-affûtées offrent une résistance optimale pour une précision maximale lors de la coupe, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.
Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,2 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.
Notre compartiment de collecte des poils innovant récupère efficacement jusqu'à 80 % des poils coupés*, pour une utilisation plus pratique.
4.3
sur 6
168
Avis
88%
recommandent ce produit
Gylifie
05/05/2026
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr guter Barttrimmer
Ich nutze den Barttrimmer für meinen Dreitagebart. Die Leistung des Gerätes ist sehr gut. Das Gerät lässt sich leicht reinigen
Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale
Date of Use 2026-05-04
Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale
Date of Use 2026-05-04
Ciboxy
17/01/2026
Deutschland
Acheteur vérifié
Top Produkt
Prezise und zuverlessig. Top Qualitat. Segr empfehlswert
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 5000 Series BT5785/30 Bartstyling mit Haarauffangschale
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 5000 Series BT5785/30 Bartstyling mit Haarauffangschale
Bayer04.
14/01/2026
Deutschland
Partie de promotion
Philips Beard Trimmer 5000 Series
Ich durfte aufgrund eines Produkttests den Beard Trimmer testen. Ich habe den Philips Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 über mehrere Wochen regelmäßig genutzt und bin insgesamt sehr zufrieden. Der Trimmer wirkt hochwertig, liegt gut in der Hand und schneidet den Bart gleichmäßig und sauber, auch bei dichterem Bartwuchs ohne Ziehen oder Ruckeln. Sehr positiv finde ich die BeardSense-Technologie, da sich die Leistung automatisch an die Bartdichte anpasst. Die vielen Längeneinstellungen ermöglichen ein präzises Styling. Der Haarauffangbehälter ist grundsätzlich praktisch, allerdings könnte die Auffangschale etwas größer sein, da sie sich bei längerem Bart relativ schnell füllt. Die Akkulaufzeit ist sehr gut und reicht für mehrere Anwendungen, zudem ist die Schnellladefunktion im Alltag äußerst hilfreich. Die Reinigung unter fließendem Wasser funktioniert unkompliziert. Lieferumfang: Philips Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Aufbewahrungsetui für Trimmer und Zubehör Ladekabel Haarauffangbehälter Kurzanleitung & Sicherheitshinweise Insgesamt überzeugt der Trimmer durch gute Leistung, einfache Handhabung und hochwertige Verarbeitung. Trotz kleiner Schwächen ist er für mich eine klare Empfehlung für die regelmäßige Bartpflege.
Avantages
Präzises Styling möglich
Contre
Auffangbehälter zu klein
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat