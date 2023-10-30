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Arrêté
BT3900P/00
De la musique ininterrompue
Profitez d'une musique ininterrompue. L'enceinte portable sans fil EverPlay fonctionne en permanence, grâce à une puissante connexion Bluetooth® et à des options de charge intuitives. Le textile exclusif du revêtement le rend beau et ultra-durable.
4 W, 8 h
Grande portée Bluetooth®
Étanche, résiste à la poussière
Dragonne USB fournie
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil fiable et peu gourmande en énergie qui permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées ainsi que le son de vos jeux et vidéos.
Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.
Déplacez-vous en toute liberté avec votre smartphone, sans risque de coupures. L'enceinte EverPlay offre une connexion Bluetooth® incroyablement stable et étendue, avec une portée pouvant atteindre 30 mètres et une vitesse trois fois supérieure aux normes du secteur. Elle est équipée d'un filtre antiparasite de fréquence radio et d'une antenne haute sensibilité pour réduire les interférences externes.
3.1
sur 6
9
Avis
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT3900B enceinte portable sans fil
Date d'utilisation 2021-10-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT3900B enceinte portable sans fil
Date d'utilisation 2021-10-29
Glolola
16/04/2020
Italia
Acheteur vérifié
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Avantages
estetica materiali durata qualita' audio
Contre
nessuno per ora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT3900P altoparlante wireless portatile
Date d'utilisation 2020-03-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT3900P altoparlante wireless portatile
Date d'utilisation 2020-03-16
Rainesto
06/09/2020
Suomi
Toimii ja hyvät äänet
Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.
Avantages
Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina
Contre
Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT3900W wireless portable speaker
Date d'utilisation 2020-08-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT3900W wireless portable speaker
Date d'utilisation 2020-08-06