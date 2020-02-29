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  • Coupe précise et rapide pour une taille facile
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Arrêté

Beardtrimmer series 3000Tondeuse à barbe

BT3222/14

4.4
| (606) Avis | 92% recommandent ce produit
Coupe précise et rapide pour une taille facile
Cette tondeuse dotée du système novateur Lift & Trim soulève et élimine les poils bas pour des résultats égaux. De cette façon, vous obtiendrez la barbe de trois jours, la barbe courte ou la longue barbe que vous voulez.
Voir tous les avantages

Lames en titane autoaffûtées

Coupe précise et rapide pour une taille facile

  • Précision de coupe de 0,5 mm

  • Lames avec revêtement en titane

  • Autonomie de 60 min après 1 h de charge

  • Système Lift & Trim

Taille uniformément et saisit les poils bas

Taille uniformément et saisit les poils bas

Idéale pour la repousse, la tondeuse à barbe de Philips est dotée de notre nouveau système Lift & Trim : un peigne soulève et guide les poils au niveau des lames pour obtenir une coupe uniforme.

Lames très tranchantes pour des résultats encore plus précis

Lames très tranchantes pour des résultats encore plus précis

Conçues pour rester aussi affûtées et efficaces qu’au premier jour, les lames en acier autoaffûtées avec revêtement en titane offrent une tonte sécuritaire à chaque utilisation.

Pile de plus longue durée

Pile de plus longue durée

Cette tondeuse à barbe utilise la technologie DuraPower pour réduire la friction sur les lames, préserver le moteur et faire fonctionner votre pile quatre fois plus longtemps.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 6

606

Avis

92%

recommandent ce produit

29/02/2020

België

België

Acheteur vérifié

Première coupe réussie, pour l'instant fonctionne

Coupe bien, à voir dans le temps, et aussi durée de vie ?

Avantages

coupe bien

Contre

ne sais pas encore

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Tondeuse à barbe

22/11/2025

France

France

Acheteur vérifié

Bonne tondeuse à barbe

Bonne tondeuse électrique pour la barbe facile d’utilisation et maniable. Je l’utilise depuis déjà quelques mois et je n’ai rien trouvé à redire. Elle coupe bien et est facile à nettoyer. Je recommande ce produit.

Avantages

Facile d’utilisation et une bonne précision

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe

16/02/2024

France

France

Acheteur vérifié

Tondeuse légère et maniable

Tondeuse précise , plusieurs niveaux de coupe (10), Prix intéressant

Contre

Ras

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe

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