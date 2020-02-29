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Arrêté
Précision de coupe de 0,5 mm
Lames avec revêtement en titane
Autonomie de 60 min après 1 h de charge
Système Lift & Trim
Idéale pour la repousse, la tondeuse à barbe de Philips est dotée de notre nouveau système Lift & Trim : un peigne soulève et guide les poils au niveau des lames pour obtenir une coupe uniforme.
Conçues pour rester aussi affûtées et efficaces qu’au premier jour, les lames en acier autoaffûtées avec revêtement en titane offrent une tonte sécuritaire à chaque utilisation.
Cette tondeuse à barbe utilise la technologie DuraPower pour réduire la friction sur les lames, préserver le moteur et faire fonctionner votre pile quatre fois plus longtemps.
4.4
sur 6
606
Avis
92%
recommandent ce produit
sanglier6969
29/02/2020
België
Acheteur vérifié
Première coupe réussie, pour l'instant fonctionne
Coupe bien, à voir dans le temps, et aussi durée de vie ?
Avantages
coupe bien
Contre
ne sais pas encore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Tondeuse à barbe
Micka el
22/11/2025
France
Acheteur vérifié
Bonne tondeuse à barbe
Bonne tondeuse électrique pour la barbe facile d’utilisation et maniable. Je l’utilise depuis déjà quelques mois et je n’ai rien trouvé à redire. Elle coupe bien et est facile à nettoyer. Je recommande ce produit.
Avantages
Facile d’utilisation et une bonne précision
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe
Kiki 01
16/02/2024
France
Acheteur vérifié
Tondeuse légère et maniable
Tondeuse précise , plusieurs niveaux de coupe (10), Prix intéressant
Contre
Ras
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe