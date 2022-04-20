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Arrêté
Assistance
BHH777/00
Arrêté
Peut-on utiliser la brosse coiffante Philips sur cheveux mouillés ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Où est le numéro de modèle/série de ma brosse Philips ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Comment nettoyer ma brosse coiffante Philips ?
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