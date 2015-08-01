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Arrêté

Boucleur Easy Natural

BHH777/00

4

| (111) Avis | 88% recommandent ce produit

Créez facilement de magnifiques boucles naturelles

Philips Easy Natural Curler permet de créer de magnifiques boucles, même à l'arrière de la tête. Sa forme de tulipe et ses plaques pratiques maintiennent la mèche de cheveux en place, ce qui vous permet de former vos boucles d'un simple geste.

Voir tous les avantages

Même derrière la tête

Créez facilement de magnifiques boucles naturelles

  • Forme de tulipe

  • Clipez et bouclez d'une simple pression

  • Design thermo-résistant

  • Léger et compact

Spécialement conçu pour créer de magnifiques boucles naturelles

Spécialement conçu pour créer de magnifiques boucles naturelles

La forme de tulipe du boucleur Philips Easy Natural Curler vous permet de créer des boucles naturelles et élégantes, sans aucun effort.

Clip automatique pour boucler d'une seule main

Clip automatique pour boucler d'une seule main

Les plaques pour cliper et boucler du Philips Easy Natural Curler maintiennent automatiquement la mèche de cheveux pendant que vous lui donnez sa forme, ce qui vous permet de boucler d'un seul geste et d'une seule main.

Protège des brûlures accidentelles

Protège des brûlures accidentelles

Comme vous ne pouvez pas toucher les plaques, vous n'avez pas à craindre les brûlures.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

111

Avis

88%

recommandent ce produit

01/08/2015

France

France

Simple et efficace

Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BHH777/10 Boucleur Easy Natural

27/05/2015

France

France

un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Oui, je recommande ce produit

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27/05/2015

France

France

un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Oui, je recommande ce produit

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  1. Testé en 2014.