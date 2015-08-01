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Arrêté
Créez facilement de magnifiques boucles naturelles
Philips Easy Natural Curler permet de créer de magnifiques boucles, même à l'arrière de la tête. Sa forme de tulipe et ses plaques pratiques maintiennent la mèche de cheveux en place, ce qui vous permet de former vos boucles d'un simple geste.
Forme de tulipe
Clipez et bouclez d'une simple pression
Design thermo-résistant
Léger et compact
La forme de tulipe du boucleur Philips Easy Natural Curler vous permet de créer des boucles naturelles et élégantes, sans aucun effort.
Les plaques pour cliper et boucler du Philips Easy Natural Curler maintiennent automatiquement la mèche de cheveux pendant que vous lui donnez sa forme, ce qui vous permet de boucler d'un seul geste et d'une seule main.
Comme vous ne pouvez pas toucher les plaques, vous n'avez pas à craindre les brûlures.
4.0
sur 6
111
Avis
88%
recommandent ce produit
Coco25200
01/08/2015
France
Simple et efficace
Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Gwennouu
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Oui, je recommande ce produit
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Nina21000
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Oui, je recommande ce produit
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Testé en 2014.