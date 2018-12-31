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Arrêté

Moniteur LCD

BDL6545AT/00

Découvrez un nouveau monde d'interaction
La participation du public atteint un tout autre niveau avec cet écran LCD Full HD 165 cm (65"). Tout est possible avec vos propres applications tactiles !
Voir tous les avantages

avec l'écran LCD Multi-Touch

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  • 165 cm (65")

  • Tactile multipoint

  • Full HD

Technologie tactile optique pour des interactions utilisateur avancée

Les capteurs situés sur les bords de l'écran garantissent une clarté irréprochable et vous permettent de profiter d'interactions tactiles multipoints qui ouvrent des possibilités infinies de nouvelles applications interactives.

Fente Open Pluggable Specification

Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.

SmartPower pour des économies d'énergie

SmartPower pour des économies d'énergie

Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Spécificités Techniques

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