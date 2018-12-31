Vous aimez les vrais cappuccinos mais pas les contraintes ?

Versez vos grains préférés, swipez la poignée, moussez votre lait comme vous l'aimez - et savourez votre cappuccino ou latte. Le double réservoir à grains vous permet de passer d'une variété de grains à l'autre en toute simplicité. Avec son design en inox, Baristina prépare avec précision vos boissons, chaudes ou froides.