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  • BAR700 Basic Asset. Front facing
  • Baristina, Baristina Latte Plus with Bean switch, Espresso machine, BAR700
  • CO_24_BAR300_BAR310_80_FIM_Your Little Barista_1x1. Wood portafilter
  • CO_24_BAR700_new mood new beans_1x1. BAR700 Feature Asset PIM
  • Photo de produit alternative
  • CO_25_Baristina_700_00_Portasweep_1x1. BAR700 Feature Asset PIM
  • CO_2025_BAR700_00_Easy Clean-1x1. BAR700 Feature Asset PIM
  • CO_24_BAR700_00_FIM_Any milk, any time_1x1 . BAR700 Feature Asset PIM
  • BAR700 What's in the box. BAR700 packaging asset
  • BAR701 What's in the box. Packaging asset BAR700
  • CO_24_BAR700_00_PIS_Bean Container_1x1. BAR700 Feature Asset PIM
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Baristina LatteMachine à expresso

BAR700/00

Vous aimez les vrais cappuccinos mais pas les contraintes ?

Versez vos grains préférés, swipez la poignée, moussez votre lait comme vous l'aimez - et savourez votre cappuccino ou latte. Le double réservoir à grains vous permet de passer d'une variété de grains à l'autre en toute simplicité. Avec son design en inox, Baristina prépare avec précision vos boissons, chaudes ou froides.

Voir tous les avantages

Alors, découvrez Baristina.

Vous aimez les vrais cappuccinos mais pas les contraintes ?

  • Les grains fraîchement moulus et le lait parfaitement moussé donnent au café ses arômes les plus riches.

  • Une mousse délicieusement épaisse, une micro-mousse parfaitement dense ou simplement du lait chaud. A vous de choisir.

  • Faites simplement glisser la poignée. Choisissez votre mousse préférée et appuyez sur le bouton de la buse.

  • Retirez le porte-filtre. Démontez la buse. Rincez les deux. C'est tout - vous êtes prêt à recommencer !

  • Mouture idéale. Pression précise. Dosage exact. Mousse délicieuse. C'est comme ça qu'on prépare un vrai cappuccino ou un latte.

Vive la fraîcheur !

Vive la fraîcheur !

Les grains fraîchement moulus et le lait soigneusement moussé procurent au café ses arômes les plus riches. Moudre les grains juste avant l'extraction transforme votre café quotidien en quelque chose de spécial. C'est ce qui fait la différence entre un café ordinaire et un excellent café.

Choisissez votre type de mousse préféré

Choisissez votre type de mousse préféré

Une mousse délicieusement épaisse, une micro-mousse parfaitement dense ou juste du lait chaud. Tournez simplement la molette pour préparer votre boisson lactée préférée. Vous êtes plutôt Cappuccino, Latte Macchiato ou Café au Lait? Sélectionnez le réglage de mousse souhaité et laissez la buse vapeur s'occuper du reste.

Swipez. Savourez.

Swipez. Savourez.

Swipez simplement la poignée. Choisissez votre type de mousse préféré et appuyez sur le bouton pour la buse. Baristina moud, tasse et extrait automatiquement votre café - et fait aussi mousser le lait. Aucune compétence de barista nécessaire. La machine s'occupe de tout, vous n'avez plus qu'à vous détendre et savourer votre cappuccino ou latte.

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Mentions légales

  1. Classe énergétique A+ selon les normes d'efficacité énergétique suisses.

  2. Sauf pièces en contact avec l'eau et le café.