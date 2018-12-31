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BAR500/00
Les grains fraîchement moulus révèlent les meilleurs arômes.
16 bars de pression pour une extraction complète des arômes.
La Baristina moud, tasse et prépare automatiquement votre espresso.
Espresso. Lungo. Café glacé. Ultra-intense.
Facile à nettoyer, pas de renfoncements à nettoyer.
Les grains fraîchement moulus révèlent les arômes les plus profonds.
16 bars de pression pour révéler tous les arômes de vos grains.
Swipez le manche : la Baristina s'occupe du reste.
Notation globale
Classe énergétique A+ selon les normes d'efficacité énergétique suisses