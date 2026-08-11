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Les grains fraîchement moulus et le lait parfaitement moussé donnent au café ses arômes les plus riches.
Une mousse délicieusement épaisse, une micro-mousse parfaitement dense ou simplement du lait chaud. A vous de choisir.
Faites simplement glisser la poignée. Choisissez votre mousse préférée et appuyez sur le bouton de la buse.
Retirez le porte-filtre. Démontez la buse. Rincez les deux. C'est tout - vous êtes prêt à recommencer !
Mouture idéale. Pression précise. Dosage exact. Mousse délicieuse. C'est comme ça qu'on prépare un vrai cappuccino ou un latte.
Les grains fraîchement moulus et le lait soigneusement moussé procurent au café ses arômes les plus riches. Moudre les grains juste avant l'extraction transforme votre café quotidien en quelque chose de spécial. C'est ce qui fait la différence entre un café ordinaire et un excellent café.
Une mousse délicieusement épaisse, une micro-mousse parfaitement dense ou juste du lait chaud. Tournez simplement la molette pour préparer votre boisson lactée préférée. Vous êtes plutôt Cappuccino, Latte Macchiato ou Café au Lait? Sélectionnez le réglage de mousse souhaité et laissez la buse Baristina mousser s'occuper du reste.
Swipez simplement la poignée. Choisissez votre type de mousse préféré et appuyez sur le bouton pour la buse. Baristina moud, tasse et extrait automatiquement votre café - et fait aussi mousser le lait. Aucune compétence de barista nécessaire. La machine s'occupe de tout, vous n'avez plus qu'à vous détendre et savourer votre cappuccino ou latte.
4.7
sur 6
104
Avis
96%
recommandent ce produit
NataliaH
11/08/2026
Deutschland
Schneller einen leckeren Cappuccino kriege ich nirgendwo
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Mit dieser Kaffeemaschine bekomme ich jeden Tag einen Kaffee, so wie ich ihn liebe und ohne viel Mühe oder besonderes Können. Die Maschine ist in vielen Punkten vom Werk voreingestellt und benötigt keinerlei Fingerfertigkeiten. Mahlt, tampt das Pulver und startet Brühvorgang automatisch. Alles passiert nur mit einem Knopfdruck und arbeitet dabei sehr leise. Da ich am liebsten Cappuccino oder Latte Macchiato trinke, nutze ich auch Milchaufschäumer regelmäßig. Hier gibt's Möglichkeit entweder dicken Schaum, Mikroschaum oder heiße Milch zu machen. Klapp alles gut. Auch Design hat mich überzeugt. Sie ist kompakt, hat aber 1,2l Wassertank. Sie sieht auch sehr stylisch aus und qualitativ gut verarbeitet. Auch ist sie gut durchdacht, so dass die Reinigung blitzschnell und unkompliziert passiert: Siebträger ausklopfen, ausspülen und fertig. Das ist eine passende Kaffeemaschine für mich und jeden, der guten Kaffe/ Cappuccino/ usw. mag, aber kein Wissen über Zubereitung hat oder ihn schnell und unkompliziert haben will.
Cet avis concerne le produit Baristina Latte BAR400/60 Portionskaffee
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TatjanaR
13/07/2026
Deutschland
Leckerer Kaffee in Sekunden
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Die neue Philips Baristina Latte hat mich wiedermal total überzeugt. Ich finde das schwarze Deisgn sehr edel und sie macht sich sehr schick in der Küche. Auch die Bedienung der Esspressomaschine ist leicht. Ganze Kaffeebohnen in den Behälter rein, Milch auffüllen in das Kännchen. Esspresso starten und mit dem leckeren Milchschaum den Latte oder Cappuccino genießen. Die Esspressomaschine mahlt den Kaffe sehr fein und arbeitet auch zuverlässig. Was ich wirklich klasse finde ist die Milchschaumfunktion. So schmeckt der Kaffee viel besser.
Cet avis concerne le produit Baristina Latte BAR400/60 Portionskaffee
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NinaR
05/07/2026
Deutschland
Einfache, kompakte Kaffeemaschine, die schnell guten Kaffee zubereitet.
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin mit dieser Kaffeemaschine sehr zufrieden. Sie ist sehr einfach zu bedienen und auch die Reinigung geht schnell und unkompliziert. Der Kaffee wird in kurzer Zeit zubereitet und schmeckt lecker. Für zu Hause ist sie perfekt, weil sie wenig Platz auf der Arbeitsplatte braucht. Ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Sie ist zuverlässig und verbraucht nicht viel Strom.
Cet avis concerne le produit Baristina Latte BAR400/60 Portionskaffee
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Label énergétique A+ selon les normes suisses d'efficacité énergétique.
A l'exclusion des parties en contact avec l'eau et le café.