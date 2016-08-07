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Arrêté
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduit par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.
Rose
3 W
Tuner numérique
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.
4.0
sur 6
14
Avis
86%
recommandent ce produit
GSBed
07/08/2016
France
Acheteur vérifié
Excellent rapport qualité prix
Petite radio et lecteur de CD satisfaisant par sa qualité Répond tout à fait à ce que j'attendais pour mettre sur la table de notre terrasse en été.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ215S Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
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Buses
30/06/2020
United Kingdom
Acheteur vérifié
Brilliant
Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit
Avantages
Great reception
Contre
Nothing
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ215S CD Soundmachine
Date d'utilisation 2019-05-30
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2019-05-30
boeck
18/04/2020
Nederland
Acheteur vérifié
zier er leuk uit
de radio en cd speler werken goed de kleur is goed alles werkt naar behoren
Avantages
zier er leuk uit
Contre
geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ215S CD-soundmachine
Date d'utilisation 2019-03-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ215S CD-soundmachine
Date d'utilisation 2019-03-18