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Arrêté
AZ1880/12
Profitez d'un son excellent dans un design réussi
Avec ce lecteur de CD Philips, vos morceaux numériques favoris ne sont plus prisonniers de votre baladeur et prennent enfin toute leur ampleur, où que vous soyez. USB Direct et enregistrement numérique au format MP3 d'une simple pression sur un bouton, sans recourir à un ordinateur.
5 W
Encodage des CD en MP3
Tuner numérique
Branchez votre périphérique de stockage de masse USB sur le port USB du système audio Philips, puis lancez l'enregistrement de vos morceaux préférés de vos CD vers votre appareil USB ou votre lecteur MP3, et ce, d'une seule touche.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
3.4
sur 6
28
Avis
Bakélite
12/09/2012
France
Ensemble correct et de bonne qualité générale
port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1880 Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
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POUNET42
12/09/2012
France
Acheteur vérifié
Ensemble correct et de bonne qualité générale
port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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totototoan
17/07/2012
France
Pratique et facile d'utilisation
Très pratique, bonne qualité de son; la télécommande ne permet pas d'éteindre l'appareil et de le rallumer. Ne reste pas sur sa sélection antérieure après extinction du poste.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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