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Quels formats de musique sont pris en charge par mes enceintes Philips ?
Quel protocole de sécurité Wi-Fi la chaîne Hi-Fi Philips prend-elle en charge ?
Le format de fichier FLAC est-il pris en charge sur mon appareil Philips ?
Quelles fonctionnalités de Spotify sont prises en charge par mon enceinte Hi-Fi sans fil Philips ?
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