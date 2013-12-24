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Arrêté
AW5000/10
Toute votre musique en haute fidélité... sans fil !
Écoutez votre musique sans fil et en haute fidélité grâce à l'enceinte Hi-Fi sans fil Philips Fidelio. Diffusez votre musique en direct en toute simplicité et vivez une expérience immersive grâce à la puissance des 4 haut-parleurs Hi-Fi.
Son stéréo haute fidélité
60 W, 4 haut-parleurs Hi-Fi
Entrée analogique
Disponible depuis l'App Store d'Apple et Google Play, cette application détecte automatiquement les appareils portables et autres appareils compatibles connectés à votre réseau Wi-Fi domestique, et vous offre un contrôle immédiat de votre musique. Contrôlez la lecture de la musique, le volume et les réglages du son, ainsi que les services musicaux en ligne et la radio Internet depuis n'importe quel appareil, où que vous vous trouviez.
L'enceinte est équipée de haut-parleurs Hi-Fi spécialement orientés et de qualité professionnelle, afin de produire la scène sonore la plus étendue et la plus immersive possible. Grâce à l'orientation des haut-parleurs, vous profitez d'un son dynamique inégalé, quelle que soit votre position dans la pièce. Avec son design exclusif, cette enceinte se fond dans tous les intérieurs.
L'entrée ligne vous permet de connecter des sources musicales externes au système Philips autrement qu'avec la connexion sans fil. Connectez simplement les enceintes à l'entrée ligne, à la sortie audio ou à la prise casque d'un appareil multimédia (lecteur de CD/DVD, téléviseur ou baladeur MP3, par exemple).
Récompenses
2.7
sur 6
109
Avis
Bardolino44m
24/12/2013
Deutschland
Air Studio+ v 1.2.1 ist ein großer Schritt nach vorne!!!
Ein SW Update hat mir sehr geholfen. Ich habe die App auch auf meinem IPhone installiert und siehe da....der unerwartete Update löste vieler meiner Probleme. Ich bin jetzt auch mit der App Stabilität zufrieden. Manchmal zeigen meine Geräte Ausrufezeichen in rot, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. solange aber alles gut läuft, mache ich mir darüber keine Gedanken. Ich war immer ein Fan vom Philips Sound und ich bin es jetzt wieder!,,
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW5000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A5
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW5000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A5
Goofy26
10/11/2013
Deutschland
satter Hifi-Sound, edles Aussehen, kabelloser Hifi-Lautsprecher
Schon beim Auspacken merkt man, das es sich um ein hochwertiges Produkt handelt. Die Verpackung ist sehr stabil. Begeistert war ich von dem edeln Aussehen der Box. Oberfläche in gebürstetem Aluminium und Vorder- und Rückseite in Schwarz. Die Verarbeitung ist hochwertig und das Design (Rhombus Form) sehr modern , edel - ein echter Hingucker. Eine Schnellanleitung lag in einer separaten, kleinen Box bei. Habe zuerst die App "AirStudio+" auf mein Iphone runter geladen und dann ging es los (für iOS- und Android Geräte). Die App "AirStudio+" , die neue App, empfehle ich herunter zu laden, diese ist besser als die "AirStudio". Die Box an den Strom anschließen und dann ging es los. Man muss die Box in sein WLAN-Netz einbinden. Zuerst hatte ich Probleme mit der Einbindung, aber man muss sich halt die Schnellanleitung durchlesen, um zu sehen wie man die Box ins "Netz" bekommt. Ich bin zu ungeduldig und versuche es immer erst ohne Anleitung, das klappt halt nicht immer! Aber wenn man sich daran hält, was die App als nächsten Schritt vorschlägt - klappt es. In der App "AirStudio+" kann man mehrere Musiktitel zusammen stellen und als Liste abspielen. Prima ist das die Titel abgespielt werden und man die App schließen kann, um an anderen Dingen am Iphone/Ipad weiter zu arbeiten. Der Sound dieser Box ist absolut super - tiefer Bass einstellbar, sowie die Höhen. Ich bin von dem satten Sound dieser Box absolut begeistert. Also eine absolut gute Sache, wenn man nicht unnötig Lautsprecherkabel verlegen will. Weiterhin kann man auch Radio über diese Box hören. Über 5 Tasten an der Box kann man seine favorisierten Radiosender abrufen, die zuvor über die oben genannte App über "Tunneln Radio" beliebig festgelegt werden. Man kann auch beliebig viele Lieblingssender ablegen, die über die App im Iphone/Ipad abrufbar sind und in einem satten HiFi Sound über die Box abgespielt werden. Kann ich nur empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW5000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A5
Oui, je recommande ce produit
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Stahlsektor88
10/11/2013
Deutschland
satter Hifi-Sound, edles Aussehen, kabelloser Hifi-Lautsprecher
Schon beim Auspacken merkt man, das es sich um ein hochwertiges Produkt handelt. Die Verpackung ist sehr stabil. Begeistert war ich von dem edeln Aussehen der Box. Oberfläche in gebürstetem Aluminium und Vorder- und Rückseite in Schwarz. Die Verarbeitung ist hochwertig und das Design (Rhombus Form) sehr modern , edel - ein echter Hingucker. Eine Schnellanleitung lag in einer separaten, kleinen Box bei. Habe zuerst die App "AirStudio+" auf mein Iphone runter geladen und dann ging es los (für iOS- und Android Geräte). Die App "AirStudio+" , die neue App, empfehle ich herunter zu laden, diese ist besser als die "AirStudio". Die Box an den Strom anschließen und dann ging es los. Man muss die Box in sein WLAN-Netz einbinden. Zuerst hatte ich Probleme mit der Einbindung, aber man muss sich halt die Schnellanleitung durchlesen, um zu sehen wie man die Box ins "Netz" bekommt. Ich bin zu ungeduldig und versuche es immer erst ohne Anleitung, das klappt halt nicht immer! Aber wenn man sich daran hält, was die App als nächsten Schritt vorschlägt - klappt es. In der App "AirStudio+" kann man mehrere Musiktitel zusammen stellen und als Liste abspielen. Prima ist das die Titel abgespielt werden und man die App schließen kann, um an anderen Dingen am Iphone/Ipad weiter zu arbeiten. Der Sound dieser Box ist absolut super - tiefer Bass einstellbar, sowie die Höhen. Ich bin von dem satten Sound dieser Box absolut begeistert. Also eine absolut gute Sache, wenn man nicht unnötig Lautsprecherkabel verlegen will. Weiterhin kann man auch Radio über diese Box hören. Über 5 Tasten an der Box kann man seine favorisierten Radiosender abrufen, die zuvor über die oben genannte App über "Tunneln Radio" beliebig festgelegt werden. Man kann auch beliebig viele Lieblingssender ablegen, die über die App im Iphone/Ipad abrufbar sind und in einem satten HiFi Sound über die Box abgespielt werden. Kann ich nur empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AW5000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A5
Oui, je recommande ce produit
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