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Assistance
AS351/05
Arrêté
Que faire si je rencontre un problème avec l'application Philips DockStudio ?
Puis-je prendre un appel lorsque mon téléphone est posé sur ma station d’accueil Philips ?
Puis-je retirer le téléphone de l'appareil Philips lorsque je l'utilise pour écouter de la musique ?
Puis-je recevoir des SMS et des notifications lorsque mon téléphone est connecté à la base ?
Comment nettoyer mon appareil Philips ?
Comment obtenir l'application DockStudio pour ma station d’accueil Philips ?