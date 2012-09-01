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Arrêté
Libérez votre musique et chargez votre téléphone Android
Cette station d'accueil offre un son magnifique, sans oublier le style. Branchez votre téléphone Android pour écouter de la musique, le recharger ou charger un deuxième appareil via USB. Elle est équipée de Songbird pour faciliter la synchronisation de la musique entre votre téléphone et votre PC.
pour Android
La FlexiDock de Philips peut accueillir la plupart des téléphones Android, et ce, que leur micro port de connexion USB soit situé en bas, sur le côté ou même en haut de l'appareil. Cette grande souplesse unique en son genre lui permet de s'adapter à divers modèles de téléphones Android. La station d'accueil peut également astucieusement s'orienter de façon à pouvoir placer l'écran du téléphone aussi bien en mode Portrait ou Paysage tout en vous laissant positionner le téléphone au centre du haut-parleur.
Écoutez toutes vos chansons préférées sur un haut-parleur unique offrant un son d'une qualité exceptionnelle. Ce haut-parleur Philips à station d'accueil lit la musique de vos appareils Android par connexion Bluetooth. Il vous suffit de télécharger l'application Philips DockStudio gratuite et la connexion Bluetooth s'effectue alors automatiquement lorsque vous déposez votre appareil sur la station d'accueil. Vous bénéficiez ainsi d'un son incroyablement puissant et cristallin, de la façon la plus pratique qui soit. Une expérience audio inégalable.
4.0
sur 6
36
Avis
89%
recommandent ce produit
charly62650
01/09/2012
France
Acheteur vérifié
Bon produit dans l'ensemble
Enfin un constructeur qui s’attelle aux accessoires android, merci Philips. Facilité d'usage et excellente restitution sonore. Hautement recommandable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS351 Station d'accueil avec Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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Jean1
27/09/2012
België
Acheteur vérifié
Prima luidspreker
Prima luidspreker met het nodige gebruiksgemak en een goede klankweergave voor zo'n klein en mooi toestel.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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salabansi
27/09/2012
Deutschland
absolut genial
Kann ich nur weiter Empfelen...:-) Klaarer klang, starker sound und grossartige leistung... Einfach top
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS351 Dockingstation mit Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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