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Arrêté

Station d'accueil avec Bluetooth®

AS351/05

4

| (36) Avis | 89% recommandent ce produit

Libérez votre musique et chargez votre téléphone Android

Cette station d'accueil offre un son magnifique, sans oublier le style. Branchez votre téléphone Android pour écouter de la musique, le recharger ou charger un deuxième appareil via USB. Elle est équipée de Songbird pour faciliter la synchronisation de la musique entre votre téléphone et votre PC.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Libérez votre musique et chargez votre téléphone Android

  • pour Android

FlexiDock malin pour accueillir/recharger votre Android en toute facilité

FlexiDock malin pour accueillir/recharger votre Android en toute facilité

La FlexiDock de Philips peut accueillir la plupart des téléphones Android, et ce, que leur micro port de connexion USB soit situé en bas, sur le côté ou même en haut de l'appareil. Cette grande souplesse unique en son genre lui permet de s'adapter à divers modèles de téléphones Android. La station d'accueil peut également astucieusement s'orienter de façon à pouvoir placer l'écran du téléphone aussi bien en mode Portrait ou Paysage tout en vous laissant positionner le téléphone au centre du haut-parleur.

Diffusion Bluetooth de la musique de votre Android

Diffusion Bluetooth de la musique de votre Android

Écoutez toutes vos chansons préférées sur un haut-parleur unique offrant un son d'une qualité exceptionnelle. Ce haut-parleur Philips à station d'accueil lit la musique de vos appareils Android par connexion Bluetooth. Il vous suffit de télécharger l'application Philips DockStudio gratuite et la connexion Bluetooth s'effectue alors automatiquement lorsque vous déposez votre appareil sur la station d'accueil. Vous bénéficiez ainsi d'un son incroyablement puissant et cristallin, de la façon la plus pratique qui soit. Une expérience audio inégalable.

Chargez votre deuxième dispositif mobile à l'aide du port USB

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

36

Avis

89%

recommandent ce produit

2

01/09/2012

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit dans l'ensemble

Enfin un constructeur qui s’attelle aux accessoires android, merci Philips. Facilité d'usage et excellente restitution sonore. Hautement recommandable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AS351 Station d'accueil avec Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AS351 Station d'accueil avec Bluetooth®

27/09/2012

België

België

Acheteur vérifié

Prima luidspreker

Prima luidspreker met het nodige gebruiksgemak en een goede klankweergave voor zo'n klein en mooi toestel.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

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27/09/2012

Deutschland

Deutschland

absolut genial

Kann ich nur weiter Empfelen...:-) Klaarer klang, starker sound und grossartige leistung... Einfach top

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AS351 Dockingstation mit Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

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