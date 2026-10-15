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Arrêté
Assistance
AJ7010/12
Arrêté
Quelle est la plage de mesure de la température prise en compte par mon appareil Philips ?
Mon réveil Philips est connecté sur le secteur, pourquoi dois-je utiliser aussi des piles ?
Comment basculer entre les différents modes d'affichage de la température de mon réveil Philips ?
Comment nettoyer mon appareil Philips ?
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