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Arrêté

Radio réveil avec tuner numérique

AJ7010/12

3.4

| (72) Avis

Réveillez-vous

Cet élégant radio-réveil Philips est à la fois utile et esthétique. Pour vous réveiller, vous avez le choix entre la radio intégrée et des sons de la nature. Le capteur de température vous indique en permanence les températures intérieures et extérieures.

Voir tous les avantages

aux sons de la nature

Réveillez-vous

  • Température intérieure/extérieure

  • Tuner numérique FM/MW

  • Double alarme

  • Alarme semaine/week-end

La musique relaxante préchargée vous aide à vous endormir paisiblement.

La musique relaxante préchargée vous aide à vous endormir paisiblement.

Détendez-vous ou endormez-vous avec des sons relaxants. Le radio-réveil Philips est préchargé avec des morceaux de relaxation. Laissez-vous bercer par le son de la pluie, le bruit des vagues, la musique de spa et bien plus encore.

Affichage des températures intérieure et extérieure

Affichage des températures intérieure et extérieure

Des informations météo au bout des doigts. Le radio-réveil Philips vous informe de la température en temps quasi-réel. Son capteur de température intelligent affiche la température extérieure, quelle que soit l'heure.

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant

En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

72

Avis

27/12/2015

België

België

Un excellent appareil et très désigne

Le son pourrait être un peu plus puissant. Le mode d'emploi est assez complexe (surtout que j'en ai acheté deux pour mon épouse et moi même) et faire prendre à chacun une température extérieure différente n'a pas été simple. Mais une fois qu'il est maîtrisé l'appareil donne les résultats attendus le tout avec en plus un joli désigne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

27/08/2014

België

België

Excellent produit

Produit correspondant tout à fait à mes attentes. Il est beau, la qualité du son ainsi que celle de la réception radio sont très bonnes,pour ce type d'appareil. A partir du moment où l'on a lu le mode d'emploi et intégré les fonction de chaque bouton, il est simple d'utilisation. Seuls vraiment "petits" bémols, l'antenne, un fil, pas très "design" et la luminosité réglable où 'le faible' est vraiment faible,ce qui soit dit en passant est bien pour dormir, alors que la différence entre 'le moyen' et 'le fort' est quasi nulle est sont relativement forts tous les deux.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

29/07/2020

France

France

Dommage qu'il n'existe plus !

Pourquoi à chaque fois qu'un produit est bien il ne se fait plus ? double alarme, volume de réveil croissant, luminosité variable avec vrai faible intensité, température intérieure/extérieure... à quel modèle cela correspond-il aujourd'hui ? Je voulais le même pour mes enfants...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Date d'utilisation 2018-07-29

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2018-07-29

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