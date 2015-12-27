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Arrêté
AJ7010/12
Réveillez-vous
Cet élégant radio-réveil Philips est à la fois utile et esthétique. Pour vous réveiller, vous avez le choix entre la radio intégrée et des sons de la nature. Le capteur de température vous indique en permanence les températures intérieures et extérieures.
Température intérieure/extérieure
Tuner numérique FM/MW
Double alarme
Alarme semaine/week-end
Détendez-vous ou endormez-vous avec des sons relaxants. Le radio-réveil Philips est préchargé avec des morceaux de relaxation. Laissez-vous bercer par le son de la pluie, le bruit des vagues, la musique de spa et bien plus encore.
Des informations météo au bout des doigts. Le radio-réveil Philips vous informe de la température en temps quasi-réel. Son capteur de température intelligent affiche la température extérieure, quelle que soit l'heure.
En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.
3.4
sur 6
72
Avis
danjo23
27/12/2015
België
Un excellent appareil et très désigne
Le son pourrait être un peu plus puissant. Le mode d'emploi est assez complexe (surtout que j'en ai acheté deux pour mon épouse et moi même) et faire prendre à chacun une température extérieure différente n'a pas été simple. Mais une fois qu'il est maîtrisé l'appareil donne les résultats attendus le tout avec en plus un joli désigne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
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JeromeHu
27/08/2014
België
Excellent produit
Produit correspondant tout à fait à mes attentes. Il est beau, la qualité du son ainsi que celle de la réception radio sont très bonnes,pour ce type d'appareil. A partir du moment où l'on a lu le mode d'emploi et intégré les fonction de chaque bouton, il est simple d'utilisation. Seuls vraiment "petits" bémols, l'antenne, un fil, pas très "design" et la luminosité réglable où 'le faible' est vraiment faible,ce qui soit dit en passant est bien pour dormir, alors que la différence entre 'le moyen' et 'le fort' est quasi nulle est sont relativement forts tous les deux.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
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vaneshb
29/07/2020
France
Dommage qu'il n'existe plus !
Pourquoi à chaque fois qu'un produit est bien il ne se fait plus ? double alarme, volume de réveil croissant, luminosité variable avec vrai faible intensité, température intérieure/extérieure... à quel modèle cela correspond-il aujourd'hui ? Je voulais le même pour mes enfants...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Date d'utilisation 2018-07-29
Oui, je recommande ce produit
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