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Arrêté

Série 800Purificateur d'air compact

AC0830/10

4.5

| (563) Avis | 93% recommandent ce produit

3 Récompenses

Purifie l'air en moins de 16 min (1)

D'une simple pression sur un bouton, le purificateur d'air filtre les virus, allergènes et polluants invisibles de votre intérieur, pour un air pur et sûr. Il purifie rapidement et efficacement grâce à un CADR (Clean Air Delivery Rate ou débit d'air pur) de 190 m³/h.

Voir tous les avantages

Élimine 99 % des virus, allergènes et polluants (2, 3, 6)

Purifie l'air en moins de 16 min (1)

  • Purifie les pièces jusqu'à 48 m²

  • Débit d'air pur (CADR) de 190 m³/h

  • Filtre HEPA et charbon actif

Hautes performances adaptées aux pièces mesurant jusqu'à 48 m²

Hautes performances adaptées aux pièces mesurant jusqu'à 48 m²

La puissante circulation d'air est efficace pour les pièces mesurant jusqu'à 48 ㎥. Elle répartit l'air pur dans tous les recoins de la pièce. Les performances s'en trouvent améliorées, avec un CADR (débit d'air pur) de 190 m³/h. Ainsi, la purification de 20 m² prend moins de 16 min. (1)

Filtre 99,5 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron

Filtre 99,5 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron

Le système de filtration à 3 couches avec filtre HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre piège 99,5 % des particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,003 micron (3). Vous êtes donc à l'abri des PM2.5, des bactéries, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux, des mauvaises odeurs et autres polluants. Certifié par l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies).

Élimine jusqu'à 99,9 % des virus et aérosols de l'air

Élimine jusqu'à 99,9 % des virus et aérosols de l'air

Piège les aérosols, y compris ceux qui peuvent contenir des virus respiratoires. D'après un test indépendant réalisé par Airmid Health group, il élimine jusqu'à 99,9 % des virus et aérosols de l'air (2). Également testé pour le coronavirus (4).

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-1679510
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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

563

Avis

93%

recommandent ce produit

06/05/2024

France

France

Un purificateur à la hauteur

Je suis très satisfaite de ce purificateur d'air qui est très efficace, pratique d'utilisation et rapide de prise en main. Il m'a permis d'assainir l'air sans aucune contrainte, de manière très simple. De plus, son design lui permet de se fondre facilement dans le décor.

Cet avis concerne le produit Purificateur Série 800 compact AC0820/10 Purificateur d'air, - de 16 min, 48m², filtre HEPA

Cet avis concerne le produit Purificateur Série 800 compact AC0820/10 Purificateur d'air, - de 16 min, 48m², filtre HEPA

13/05/2023

France

France

Acheteur vérifié

Très bien

Il est beau ne prends pas beaucoup de place, purifie l’air

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Purificateur Série 800 compact AC0820/10 Purificateur d'air, - de 16 min, 48m², filtre HEPA

Oui, je recommande ce produit

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10/03/2022

France

France

Acheteur vérifié

Semble très efficace

Je recommande cet article. Look sympa et semble très efficace.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Purificateur d'air compact série 800 AC0819/10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Purificateur d'air compact série 800 AC0819/10

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  1. (1) Dans l'air traversant le filtre : il s'agit de la durée théorique d'une purification unique, calculée en divisant son CADR de 190 m³/h par un volume de pièce de 48 m³ (soit une pièce de 20 m² avec une hauteur sous plafond de 2,4 m).

  2. (2) Test de taux de réduction microbienne réalisé par Airmid Health Ltd dans une chambre de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air. À lui seul, un purificateur d'air ne protège pas de la Covid-19, mais il a sa place dans votre plan de protection (US EPA).

  3. (3) Porte sur l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl par l'IUTA conformément à la norme DIN 71460-1.

  4. (4) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, dans une chambre de test contaminée par des aérosols de coronavirus aviaire (IBV), avec le filtre HEPA NanoProtect Philips.

  5. (5) La durée de vie recommandée pour l'appareil est basée sur un calcul théorique des valeurs régionales annuelles moyennes des particules d'air nocives à l'extérieur, sur la base de 16 heures d'utilisation quotidienne du purificateur d'air en mode Automatique.

  6. (6) Test d'efficacité réalisé sur le matériau de filtration après 1 passage avec un flux d'air à 5,33 cm/s par un laboratoire tiers, avec l'air traversant le filtre ; test réalisé selon la norme JISB 9908-2011.

  7. (7) La pression acoustique moyenne calculée à 1,5 m de l'appareil, basée sur des mesures conformes à la norme IEC 60704. Le niveau de pression acoustique dépend de la construction de la pièce, de la décoration et du positionnement de l'appareil et de l'auditeur.