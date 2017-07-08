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Arrêté

6000 seriesTéléviseur FHD ultra-plat avec Android™

32PFS6401/12

3.4

| (98) Avis

Téléviseur LED FHD ultra-plat avec Android TV

Un style haut de gamme pour un design compact. Le téléviseur Philips série 6400 affiche une qualité d'image Full HD sur un écran de 81 cm (32"). Il offre toutes les fonctionnalités des modèles de grande taille, y compris les favoris Smart TV tels qu'Android TV, Google Cast et Spotify.

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TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Ambilight 2 côtés

Téléviseur LED FHD ultra-plat avec Android TV

  • 80 cm (32")

  • Téléviseur LED Full HD

  • Dual Core, 8 Go, extensible

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Cloud Gaming : jeux de haute qualité pour tous les âges

Cloud Gaming offre un vaste catalogue en ligne de jeux de haute qualité pour tous les âges, tous les goûts et tous les niveaux. Sélectionnez simplement un jeu pour y jouer sur votre téléviseur !

Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

Ambilight révolutionne votre façon de regarder la télévision

Ambilight révolutionne votre façon de regarder la télévision

Vous avez créé un intérieur où vous vous sentez bien, alors pourquoi ne pas choisir un téléviseur qui participe à cette impression ? La technologie Ambilight exclusive de Philips étend votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un large halo de lumière depuis deux côtés du téléviseur. La couleur, l'éclat et l'émotion débordent de l'écran et envahissent votre salon, pour une expérience visuelle extraordinaire.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.4

sur 6

98

Avis

08/07/2017

France

France

Acheteur vérifié

Tres belle qualité d'image

Tres belle qualité d'image , ambilight du plus belle effet, avec Netflix

Cet avis concerne le produit 6000 series 32PFS6401 Téléviseur FHD ultra-plat avec Android™

Cet avis concerne le produit 6000 series 32PFS6401 Téléviseur FHD ultra-plat avec Android™

09/03/2017

België

België

excellent toestel

Is ons tweede Philips-tv en voldoet volledig aan onze wensen. Gebruik het toestel ook als pc-monitor.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 6000 series 32PFS6401 Ultraslanke FHD-TV met Android™

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 6000 series 32PFS6401 Ultraslanke FHD-TV met Android™

05/07/2018

Deutschland

Deutschland

ich bin überzeugt von Pfilips

ich bin mit Philips sehr zufrieden darum habe ich auch andere Geräte. ganz besonders finde ich die aussen Beleuchtung und ist sehr Bedienungs Freundlich.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.

  3. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  4. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  5. La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.

  6. L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.

  8. Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.

  9. Veuillez noter qu'il est possible que vos applications Amazon ne soient pas disponibles dans votre pays. (Actuellement, les applications Amazon fonctionnent uniquement au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche.)