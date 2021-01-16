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Arrêté

Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

328E9QJAB/01

4.2

| (59) Avis | 85% recommandent ce produit

De magnifiques couleurs, une immersion totale

Avec les moniteurs incurvés Philips, l'immersion est totale. Le moniteur incurvé E-line de 32" (81 cm) crée une expérience véritablement immersive, avec une extraordinaire qualité d'image Full HD. La technologie Ultra Wide-Color donne aux couleurs une qualité telle qu'elle donne vie aux images !

Voir tous les avantages

De magnifiques couleurs, une immersion totale

  • E-line

  • 32 (diag. 31,5" / 80 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Connexion DisplayPort pour une image exceptionnelle

DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.

Excellent gameplay avec la technologie AMD FreeSync™

Vos jeux ne devraient pas se résumer à un choix entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. Le nouveau moniteur Philips vous évite ces soucis. L'affichage est fluide et exempt d'artefacts, à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images, grâce à la technologie AMD FreeSync™, à un taux de rafraîchissement élevé et à un temps de réponse ultra-rapide.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

59

Avis

85%

recommandent ce produit

16/01/2021

België

België

Acheteur vérifié

une experience interessante

bon prix. une expérience différente en ce que regarde les couleurs. mais, âpres 2 semaines les yeux sont habitués.

Avantages

il est grand

Contre

instalation difficile. les instruction sont pour ingineurs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E9QJAB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2019-12-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E9QJAB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2019-12-16

05/03/2019

France

France

Très content de mon achat

Super bien emballé, retrait en magasin avant la date de mise à dispo. Très simple d'utilisation, une fois bien réglé, c'est vraiment sympa, seul l'audio reste un peu poussif, mais dans l'ensemble bon rapport qualité/prix, je peux lire mes magazines sur 2 pages en 1.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 328E9QJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 328E9QJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

25/02/2020

België

België

Acheteur vérifié

Mooi product

Gemakkelijk te installeren, groot scherm, kleinzoon gebruikt de pc als spelcomputer.

Avantages

Mooie kleuren, mooi beeld.

Contre

Aan/uit toets achteraan het scherm

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2020-01-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2020-01-25

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Mentions légales

  1. Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm

  2. La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.