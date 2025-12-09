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MonitorMoniteur Quad HD

27E2N2500/00

4

| (38) Avis

Conçu pour la précision

Ce moniteur intègre de nombreuses fonctionnalités vous permettant de travailler avec une précision absolue. Avec sa résolution Quad HD, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un MPRT de 1 ms, ce moniteur offre des images détaillées à la définition exceptionnelle.

Voir tous les avantages

Conçu pour la précision

  • Série 2000

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Technologie IPS LED grand angle pour des images et des couleurs fidèles

Technologie IPS LED grand angle pour des images et des couleurs fidèles

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui offre des angles de vision extra-larges de 178/178 degrés, permettant ainsi de regarder l'écran sous presque tous les angles. Contrairement aux dalles TN standard, les écrans IPS offrent des images remarquablement nettes aux couleurs éclatantes, ce qui les rend idéaux non seulement pour les photos, les films et la navigation sur le Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui exigent en permanence une grande fidélité des couleurs et une luminosité uniforme.

Images d’une clarté cristalline avec Quad HD 2560 x 1440 pixels

Images d’une clarté cristalline avec Quad HD 2560 x 1440 pixels

Ces écrans Philips offrent des images d’une netteté exceptionnelle, en Quad HD 2560 x 1440 pixels. Grâce à des dalles hautes performances à forte densité de pixels, exploitant des sources à large bande passante, ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et à vos graphismes. Que vous soyez un professionnel exigeant ayant besoin d’informations extrêmement détaillées pour des solutions CAD-CAM, que vous utilisiez des applications graphiques 3D ou que vous soyez un as de la finance travaillant sur d’immenses feuilles de calcul, les écrans Philips vous offriront des images d’une netteté exceptionnelle.

SmartContrast pour des détails profonds dans les noirs

SmartContrast pour des détails profonds dans les noirs

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu affiché, ajuste automatiquement les couleurs et contrôle l'intensité du rétroéclairage afin d'améliorer dynamiquement le contraste pour obtenir des images et des vidéos numériques optimales, ou lorsque vous jouez à des jeux affichant des teintes sombres. Lorsque le mode Économie est sélectionné, le contraste est ajusté et le rétroéclairage optimisé pour un affichage parfaitement adapté aux applications bureautiques quotidiennes et une consommation d'énergie réduite.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

38

Avis

09/12/2025

France

France

Acheteur vérifié

Grand, bords tout fins, design...

J'aime le grand écran avec des bords tout fins, j'aime le boutons très discrets, sous le bord du bas, J'aime Philips, durée de vue de mon écran précédent entre 10 et 15 ans je ne me souviens plus, il fonctionne toujours je vais le vendre, disons qu'il est moins moderne que le nouveau.

Avantages

Durée de vie exceptionnelle, qualité de l'image

Contre

Uen caméra intégrée à l'écran aurait été un plus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD

Date of Use 2025-11-09

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD

Date of Use 2025-11-09

09/10/2024

France

France

Acheteur vérifié

Un grand écran de 27" parfait

Lumineux et sans défaut. Adapté à la bureautique et à la retouche d'images. Trés satisfait de mon achat.

Avantages

Qualité de l'image et prix en promo

Contre

Aucun pour le moment.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD

Date of Use 2024-09-09

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD

Date of Use 2024-09-09

05/04/2026

België

België

Acheteur vérifié

Heel tevreden klant.

Mooi beeld, duidelijk. Top toestel voor de beste, lage prijs.

Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor

Date of Use 2025-03-05

Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor

Date of Use 2025-03-05

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  1. Valeur du temps de réponse égale à SmartResponse

  2. Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.

  3. Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.

  4. Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.

  5. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.