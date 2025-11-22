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Moniteur LCD 4K Ultra HD

278E1A/00

4.5

| (61) Avis | 93% recommandent ce produit

Tout simplement magnifique

Le moniteur E-line de 27" (68 cm) affiche une image magnifique, tandis que son design élégant embellit votre espace de travail. La technologie 4K UHD avec grand angle de vue offre une netteté parfaite et une image réaliste quel que soit l'angle de visionnage frontal.

Voir tous les avantages

Tout simplement magnifique

  • E-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.5

sur 6

61

Avis

93%

recommandent ce produit

22/11/2025

France

France

Acheteur vérifié

très bon rapport qualité / prix

très satisfait, je l utilise en double avec 2 macminis, c ' est la première fois que j ai un 16/ 9 le format 16/10 est plus confortable pour mes yeux fatigués, mais peut être que le fait d être courbé me le rend plus agréable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2024-10-22

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2024-10-22

15/04/2020

France

France

indroyable qualité/prix

mon premier 32 pouces. habitué aux predator, Rog, Msi hors de prix, si j'avais su j'aurais opté pour Phillips bien avant et surtout moins cher pour un rendu égal aux cadors du marché .

Avantages

++++++++++++++++++++

Contre

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 325E1C Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2020-03-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 325E1C Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2020-03-15

06/11/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellente

C'est un relax pour la vision. Excellentes perfomances

Avantages

Ergonomie

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2019-10-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2019-10-06

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  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, espace Adobe RGB basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  6. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.