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Tout simplement magnifique
Le moniteur E-line de 27" (68 cm) affiche une image magnifique, tandis que son design élégant embellit votre espace de travail. La technologie 4K UHD avec grand angle de vue offre une netteté parfaite et une image réaliste quel que soit l'angle de visionnage frontal.
E-line
27" (68,6 cm)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
4.5
sur 6
61
Avis
93%
recommandent ce produit
géomancie
22/11/2025
France
Acheteur vérifié
très bon rapport qualité / prix
très satisfait, je l utilise en double avec 2 macminis, c ' est la première fois que j ai un 16/ 9 le format 16/10 est plus confortable pour mes yeux fatigués, mais peut être que le fait d être courbé me le rend plus agréable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date d'utilisation 2024-10-22
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date d'utilisation 2024-10-22
Copernic56
15/04/2020
France
indroyable qualité/prix
mon premier 32 pouces. habitué aux predator, Rog, Msi hors de prix, si j'avais su j'aurais opté pour Phillips bien avant et surtout moins cher pour un rendu égal aux cadors du marché .
Avantages
++++++++++++++++++++
Contre
-----------------------------
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 325E1C Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2020-03-15
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2020-03-15
Elest
06/11/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente
C'est un relax pour la vision. Excellentes perfomances
Avantages
Ergonomie
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date d'utilisation 2019-10-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date d'utilisation 2019-10-06
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
NTSC, DCI-P3, espace Adobe RGB basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.